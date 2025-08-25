Zattoo – ein TV-Streaming-Anbieter – hat sein Portfolio in den letzten Jahren regelmäßig um verschiedene FAST-Sender erweitert. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass „Dyn Sport Mix“ bei Zattoo startet.

Zattoo erweitert FAST-Angebot um „Dyn Sport Mix“

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit bei Zattoo, den neuen und kostenlosen Sportsender „Dyn Sport Mix“ zu empfangen. Der frei zugängliche Themensender bringt deutschen Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey direkt auf den Bildschirm, jederzeit, überall und ohne Zusatzkosten. Neben beliebten Magazinen wie „Kretzsche & Schmiso“ erwarten euch spannende Highlight-Formate und regelmäßige Live-Übertragungen aus den Dyn Sportarten.

Ihr findet den neuen FAST-Sender ab sofort in der Senderübersicht der Zattoo App. „Dyn Sport Mix“ ist in Full-HD-Qualität verfügbar und kann auf Wunsch wie immer auch als Favorit in die persönliche Senderliste hinzugefügt werden. Nutzerinnen und Nutzer können zudem die Inhalte der Sender jederzeit pausieren, von vorne starten und 7 Tage rückwirkend schauen.

