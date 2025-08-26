Anker SOLIX Solarbank 3 Pro ist seit einigen Monaten auf dem Markt (hier unser Anker SOLIX Solarbank 3 Pro Test) und die Entwickler haben ihr All-In-One Balkonkraftwerk seitdem softwareseitig weiterentwickelt. Ab sofort steht das Softwareupdate 1.0.2.6 zur Verfügung, welches zwei Neuerungen im Gepäck hat.

Anker SOLIX Solarbank 3 Pro erhöht Softwareupdate

Nutzern in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Schweden, Belgien und Österreich wird nun angezeigt, wie viel überschüssige Energie die Solarbank von PV-Dachanlagen von Drittanbietern gespeichert hat. Nach der Aktualisierung wird die App den Betrag der in der Solarbank gespeicherten Überschusselektrizität visuell darstellen. Dabei geht es um Überschuss, der von Drittanbieter-Dach-PV-Anlagen erzeugt wird, die nicht direkt mit der Solarbank verbunden sind, und über Schuko-Schnittstellen eingespeist wird.

Dies bietet Nutzern den Vorteil intuitiv nachzuverfolgen, wie viel sonst ungenutzte PV-Überschussenergie von der Dachfläche erfolgreich gespeichert wird. Bisher wurde der gesamte Strominput über Schuko-Schnittstellen (egal ob aus dem Netz oder aus der Dach-PV) einheitlich als „aus dem Netz“ bezeichnet. Mit diesem Update sind nun eine präzisere Unterscheidung und Anzeige möglich.

Die zweite Verbesserung liegt in der Aktualisierung der Berechnungslogik zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Dies betrifft Nutzer in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Schweden, Belgien und Österreich, die die Anker-App verwenden und mittlere und große Systeme besitzen. Die Berechnungsmethode für die in der App angezeigten CO₂-Emissionsreduktionen (basierend auf dem Verbrauch von grüner Energie) wird wie folgt angepasst:

Vorherige Methode: Emissionsreduktion = Erzeugte Elektrizität × 0,997 kgCO2/kWh

Neue Methode (nach der Aktualisierung): Emissionsreduktion = Erzeugte Elektrizität × 0,363 kgCO2/kWh. Der neue Berechnungskoeffizient (0,363 kgCO2/kWh) basiert auf dem neuesten Standard, der vom Deutschen Umweltbundesamt (UBA) zertifiziert wurde.

Wichtig ist, dass historische Daten unberührt bleiben. Dieses Update gilt nur für die Berechnung der Emissionsreduktion für neue Daten, die nach dem Update generiert werden.