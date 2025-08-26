Apple hat soeben die iPhone 17 Keynote offiziell angekündigt. Das Special Event findet am 09. September 2025 statt. Nachdem in den letzten Tagen bereits intensiv über den Termin der Keynote spekuliert wurde, haben wir nun die Gewissheit, wann diese stattfindet. Los geht es in gewohnter Manier um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Der Countdown bis zur iPhone 17 Vorstellung läuft somit.

Apple Special Event findet am 09. September 2025 statt

Es trennen uns nur noch wenige Tage bis zur nächsten Apple Keynote und somit von der Präsentation der neuen iPhone 17 Modelle. Wie heißt es so schon? Vorfreude ist die schönste Freude. Ein paar wenige Tage bleiben uns noch, den neuen Apple Smartphones entgegenzufiebern.

Auch wenn das Unternehmen aus Cupertino mit keiner Silbe bestätigt hat, welche Neuheiten angekündigt werden, gehen wir fest davon aus, dass die iPhone-Familie im Mittelpunkt stehen wird. In diesem Jahr rechnen wir mit einem iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Gerüchten zu den neuen Modellen gab es in den letzten Wochen und Monaten zu Hauf. iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max werden die direkten Nachfolger der aktuellen Modelle sein. Besonders spannend wird das iPhone 17 Air. Dieses ist komplett neu und wird das bisherige Plus-Modell im Lineup ersetzen. Traditionell wird Apple neue Prozessoren verbauen, das Kamerasystem aufwerten, und weitere Neuerungen einfließen lassen.

Neben den neuen iPhone-Modellen rechnen wir stark damit, dass der Hersteller auch neue Apple Watches ankündigen wird. Wir rechnen mit der Series 11, der Ultra 3 sowie der Apple Watch SE 3. Alle Modelle dürften neue Prozessoren und hoffentlich neue Sensoren erhalten. Unter anderem wird über einen Sensor gemutmaßt, der den Blutdruck messen kann. Zudem erwarten wir die neuen AirPods Pro 3.

Im Rahmen der Keynote wird Apple auch bestätigen, wann iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. veröffentlicht werden.

Die iPhone 17 Keynote trägt übrigens das Motto „Unfassbar. Und fast da.“ bzw. im Englischen „Awe dropping.“. Los geht es am 09. September 2025 um 19:00 Uhr. Wir werden die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker verfolgen.