Apple erleichtert Musikfans den Wechsel zu Apple Music. Das Unternehmen sein Musikübertragungstool nun auf sechs weitere Länder ausgeweitet. So können jetzt auch Nutzer aus Deutschland ihre gespeicherten Songs und personalisierten Wiedergabelisten von anderen Streaming-Diensten wie Spotify direkt in Apple Music übernehmen.

Wiedergabelisten in Apple Music übertragen

Der Wechsel zu einem anderen Musik-Streaming-Dienst war schon immer mit einem großen Nachteil verbunden. Die Aufgabe, gespeicherte Titel und sorgfältig zusammengestellte Wiedergabelisten neu zu erstellen, kann frustrierend genug sein, um die Nutzer zu veranlassen, dort zu bleiben, wo sie sind.

Bereits im vergangenen Jahr kündigte sich Apples neue Import-Funktion an, die mithilfe von SongShift umgesetzt wird. SongShift ist ein Drittanbieterdienst, der für die einfache Übertragung von Wiedergabelisten zwischen verschiedenen Musik-Streaming-Plattformen bekannt ist. Der Vorteil ist jetzt, dass der Transfer direkt in Apple Music initiiert werden kann. In den Apple Music Einstellungen gibt es die Option „Musik von anderen Musikdiensten übertragen“. Hier erhaltet ihr eine Liste der unterstützten Musikdienste und könnt auswählen, was übertragen werden soll. Apple Music sucht dann nach passenden Titeln im hauseigenen Katalog und fügt die Inhalte der persönlichen Apple Music Bibliothek hinzu.

Bisher war die Import-Funktion nur in Australien und Neuseeland verfügbar. Jetzt bietet Apple die Funktion auch in Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Großbritannien an. Falls die Option nicht angezeigt wird, ruft am besten music.apple.com im Webbrowser auf, meldet euch an und klickt dann auf euer Profilbild in der oberen rechten Ecke und wählt „Musik übertragen“ aus. Sollte auch hier die Option nicht erscheinen, könnte die Import-Möglichkeit noch nicht freigeschaltet sein, da die Funktion noch ausgerollt wird.

Apple weist zudem darauf hin, dass einige Titel möglicherweise nicht verfügbar sind oder keine exakten Übereinstimmungen in Apple Music vorliegen. In Fällen, in denen eine exakte Übereinstimmung für einen Song nicht gefunden werden kann, kennzeichnet Apple die Musik entsprechend und zeigt alternative Versionen an, die ausgewählt werden können. Zu beachten ist auch, dass nur vom Benutzer erstellte Wiedergabelisten übertragen werden können, nicht jedoch Wiedergabelisten, die von einem anderen Musikdienst erstellt wurden.