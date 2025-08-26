Seit Ende letzter Woche läuft der Apple Original Film „F1“ nicht nur in den Kinos, dieser steht ab sofort auch als Kauffilm sowie zum Ausleihen in der Apple TV-App, auf Amazon und weiteren Plattformen zur Verfügung Parallel dazu hat Apple noch einmal bestätigt, dass Film an der Kinokasse einen weiteren Meilenstein erreicht hat.

Apple Original Film „F1“ erreicht 600 Millionen Dollar Umsatz an der Kinokasse

Der Apple Original Film“F1“ ist seit Kurzem zu Hause als Premium-Video-on-Demand und als digitalen Kauf verfügbar. Anfang August bestätigte, dass der Film mehr als 552 Millionen Dollar an der Kinokasse umgesetzt hat. Nun hat das Unternehmen aus Cupertino bestätigte, dass F1 die Umsatzmarke von 600 Millionen Dollar erreicht.

Über die Kinokassen hinaus hat „F1“ mit „F1 The Album“, dem mit Stars gespickten, rasanten Soundtrack, der weltweit über 650.000 verkaufte Alben und über eine Milliarde Streams verzeichnet, ein globales Musikphänomen ausgelöst. Das Album dominiert derzeit die Billboard Top Movie Songs-Charts mit sieben der zehn besten Titel und basiert auf Tate McRaes zweifach für den VMA nominiertem Hit „Just Keep Watching“. Mit über vier Milliarden Aufrufen auf Kurzvideoplattformen ist „F1 The Album“ zu einem prägenden Musikmoment des Jahres 2025 und ein wesentlicher Bestandteil der kulturellen Wirkung des Films geworden.