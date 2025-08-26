Glaubt man den Informationen von The Information, so hat Apple die Übernahme von Mistral AI und Perplexity intern diskutiert. Wie konkret die Überlegungen sind, eins oder beide KI-Unternehmen zu übernehmen ist nicht bekannt. Sollte Apples externe KI-Know-How dazukaufen oder sich auf die interne Entwicklung Ki-Entwicklung konzentrieren?

Apple erwägt Übernahme von Mistral AI und Perplexity

Schon mehrfach war in den letzten Monaten zu lesen, dass Apple Interesse an der Übernahme eines KI-Unternehmens hat. Nun tauchen erneut Gerüchte auf, so dass der Eindruck entsteht, dass sich Apple internen tatsächlich intensiv mit der Materie beschäftigt.

Apple Senior Vice President of Services Eddy Cue ist offenbar der stärkste Befürworter eines Kaufs von KI-Firmen, um das Angebot des Unternehmens zu stärken. Cue unterstützte zuvor bereits Vorschläge für die Übernahme von Netflix und Tesla durch Apple. Allerdings lehnte Apple-Chef Tim Cook beide Übernahmen jedoch ab. Andere Führungskräfte wie Softwarechef Craig Federighi sträuben sich Berichten zufolge gegen die Übernahme von KI-Startups, da sie glauben, Apple könne seine eigene KI-Technologie selbst entwickeln.

Mistral AI wurde 2023 gegründetes. Das Unternehmen entwickelt offene, große Sprachmodelle, die kleiner, schneller und einfacher zu implementieren sind als viele Wettbewerber und gleichzeitig eine starke Leistung bei Schlussfolgerungs- und Codierungsaufgaben bieten. Perplexity ist ein US-amerikanisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das eine KI-gestützte Such- und Antwortmaschine entwickelt, die umfangreiche Sprachmodelle mit Echtzeit-Webindizierung kombiniert, um zitierte, dialogorientierte Antworten zu liefern.

Eine Übernahme von Mistral AI oder Perplexity würde viele Milliarden Dollar verschlingen. Für gewöhnlich nimmt Apple allerdings nur Millionen-Beträge in die Hand, um Unternehmen zu übernehmen. Lediglich die Beats Übernahme (3 Milliarden Dollar) sowie die Übernahmen der Intel-Modemsparte (1 Milliarden Dollar) lag jenseits der Millionen-Grenze.