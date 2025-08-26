Disney+ stärkt sein deutschsprachiges Angebot. Eine neue mehrjährige Lizenzvereinbarung mit den ZDF Studios bringt tausende Stunden an regionalen Produktionen auf die Streaming-Plattform. Für Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet dies eine erhebliche Erweiterung der verfügbaren Inhalte ohne zusätzliche Kosten.

Beliebte Klassiker und frische Staffeln

Ab dem 27. August startet eine kuratierte Sammlung unter dem Namen „ZDF Filme und Serien“. Diese wird bis zum Ende des Jahres auf über 3000 Episoden und Filme anwachsen. Damit ergänzt Disney sein Portfolio aus internationalen Blockbustern und Eigenproduktionen um vertraute deutsche Fernsehunterhaltung. Die Integration erfolgt nahtlos, wobei die Inhalte auf der Startseite beworben werden oder einfach über die Suche auffindbar sind.

Das Paket schnürt beliebte Krimireihen wie die diversen „SOKO“-Ableger, „München Mord“ oder „Wilsberg“ sowie weitere etablierte Inhalte für ein breites Publikum zusammen. Interessant ist auch die Zusage, dass künftig zusätzlich neue Staffeln ausgewählter Serien wenige Monate nach der TV-Ausstrahlung verfügbar sein werden.

Die Strategie hinter dem Deal ist klar. Disney+ will sich stärker im deutschsprachigen Raum verankern. Die Mischung aus bekannten ZDF-Formaten und den hauseigenen internationalen Marken wie Star Wars und Marvel soll eine breitere Nutzerschaft ansprechen und den Streaming-Dienst vielseitiger positionieren.