Apple hat im Laufe des gestrigen Abends die Beta 8 zu iOS 26 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. In der Nacht zu heute folgte die Public Beta 5. Wie es scheint, ist die Beta-Phase zu iOS 26 mit der Freigabe der Beta 8 nahezu abgeschlossen.

iOS 26: Beta-Phase scheint nach der Beta 8 nahezu abgeschlossen zu sein

In den letzten Jahren hat Apple für gewöhnlich (maximal) acht Beta-Versionen zu kommenden iPhone-Updates freigegeben. Dies war bei iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 17 und iOS 28 der Fall. Bei der iOS 12 waren es mit zwölf Beta-Versionen zuletzt mehr als acht Betas.

Blicken wir auf iOS 18 im vergangenen Jahr. Damals erschien die Beta 8 am 28. August. Anschließend gab es keine weiteren Betas und Apple stellte den Release Candidate am Abend der iPhone 16 Keynote zur Verfügung. Natürlich ist dies kein Beweis dafür, dass es keine weitere Beta zu iOS 26 gibt.

Ein zweites Indiz dafür, dass keine weitere Beta freigegeben wird, ist die Tatsache, dass zuletzt von Beta zu Beta die Sprünge kleiner geworden sind. Zwischen der Beta 7 und Beta 8 sind bis dato keine Veränderungen bekannt geworden. Apple konzentriert sich verstärkt auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. So arbeiten die Entwickler in Cupertino am Release Canddiate und implementieren exklusive Features für das iPhone 17, 17 Air und 17 Pro.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple am 09. September zur iPhone 17 Keynote lädt. die finale Version von iOS 26 und Co. könnte am 15. September veröffentlicht werden.