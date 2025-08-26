Nachdem Apple am gestrigen Abend Beta 8 zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, HomePod Software 26 und visionOS 26 zur Verfügung gestellt hatte, folgte in der Nacht zu heute die begleitende Public Beta 5.

Apple veröffentlicht Public Beta 5 zu iOS 26 und Co.

Während sich die iOS 26 Beta 8 an eingetragene Entwickler richtet, gibt Apple mit der Public Beta 5 freiwilligen Testern im Rahmen des Apple Beta Programms die Möglichkeit, sich mit dem kommenden großen iPhone-Update zu beschäftigen. Doch nicht nur für das kommende iPhone-Update steht eine neue öffentliche Beta zur Verfügung, auch zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 wartet eine neue Public Beta.

Die Public Beta 5 entspricht dabei der Beta 8.

Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von iOS 26 veröffentlichten wird. Wir rechnen aktuell Mitte September damit. Ob es vorher noch eine weitere Beta geben wird, oder „nur“ noch ein Release Candidate, bleibt abzuwarten.