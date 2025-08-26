o2 hat heute bekannt gegeben, dass das Mobilfunkunternehmen seine Prepaid-Tarife aufwertet. Mit der verbesserten Weitersurfgarantie surfen o2 Prepaid-Kunden nach Verbrauch ihres Datenvolumens mit bis zu 1 Mbit/s weiter. Zudem ist 5G zukünftig in allen Prepaid-Tarifen enthalten.

o2 Prepaid: 5G in allen Tarifen + Weitersurfgarantie

Ab dem 03. September gibt es zwei Neuerungen für o2 Prepaid-Kunden: Eine deutlich erhöhte Weitersurfgeschwindigkeit nach Verbrauch des im Tarif enthaltenen Datenvolumens sowie die automatische Freischaltung von 5G in allen – auch den älteren – Prepaid-Tarifen für Bestandskunden.

Blicken wir etwas näher auf die Neuerungen. Nach Verbrauch des gebuchten Datenvolumens surfen Kundinnen und Kunden künftig mit bis zu 1 Mbit/s weiter. Die bisherige Drosselung auf 384 Kbit/s entfällt. Mit 1MBit/s statt 384 Kbit/s hat man zumindest das Gefühl, dass man sich halbwegs vernünftig im Web bewegen kann.

Seit dem 24. August wird 5G in sämtlichen O2 Prepaid-Tarifen freigeschaltet – ganz ohne zusätzliche Tarifumstellung oder Aktivierung. Die Umstellung erfolgt schrittweise: Auf den Start folgen weitere Migrationen im September, Oktober und November. Damit erhalten auch alle Prepaid-Bestandskundinnen und -kunden, die bisher keinen Zugang zu 5G hatten, Zugriff auf den neuesten Mobilfunkstandard mit höherer Kapazität und geringeren Latenzzeiten.