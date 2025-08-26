Parallels – Anbieter von plattformübergreifenden Virtualisierungslösungen – hat vor wenigen Augenblicken Parallels Desktop 26 angeknüpft. PD26 ist zunächst einmal mit den kommenden Versionen von macOS 26 Tahoe und Windows 11 25H2 kompatibel. Zudem bietet das große Update neue Funktionen, die speziell auf IT-Teams, Entwickler und Endanwender zugeschnitten sind.

Parallels Desktop 26 ist da

Jahr für Jahr bringt Parallels eine neue Version seiner Virtualisierungslösung Parallels Desktop auf den Markt. Nun sind wir bei Version 26 angekommen. Ziel ist die nahtlose Mac-Virtualisierung, die neueste Version unterstützt Windows, Linux und andere Betriebssysteme – unabhängig davon, ob Macs mit Apple- oder Intel-basierten Chips ausgestattet sind. Zudem ist Parallels Desktop die einzige Virtualisierungslösung, die von Microsoft autorisiert wurde, um Windows in einer virtualisierten Umgebung auf Mac-Computern mit Apple Silicon auszuführen.

Highlights von Parallels Desktop 26

Kompatibilität mit macOS 26 Tahoe und Windows 11 25H2 : Parallels Desktop 26 wurde für die Unterstützung der neuesten Betriebssysteme von Apple und Microsoft entwickelt. Damit Anwender jederzeit ein stabiles und reibungsloses Erlebnis haben, stellt Parallels Desktop während des gesamten Lebenszyklus von macOS 26 Tahoe und Windows 11 25H2 regelmäßig Updates bereit.

: Parallels Desktop 26 wurde für die Unterstützung der neuesten Betriebssysteme von Apple und Microsoft entwickelt. Damit Anwender jederzeit ein stabiles und reibungsloses Erlebnis haben, stellt Parallels Desktop während des gesamten Lebenszyklus von macOS 26 Tahoe und Windows 11 25H2 regelmäßig Updates bereit. Unterstützt Änderungen an Hintergrundprozessen in macOS 26 : macOS 26 führt neue Regeln für Hintergrundprozesse ein. Parallels Desktop 26 passt zentrale Funktionen – wie den Einrichtungsassistenten und den Coherence-Modus – daran an, sodass alles wie gewohnt funktioniert. Ohne diese Anpassung könnten wichtige Features nicht mehr starten.

: macOS 26 führt neue Regeln für Hintergrundprozesse ein. Parallels Desktop 26 passt zentrale Funktionen – wie den Einrichtungsassistenten und den Coherence-Modus – daran an, sodass alles wie gewohnt funktioniert. Ohne diese Anpassung könnten wichtige Features nicht mehr starten. Bessere Speicherplatzanzeige : Windows-VMs zeigen jetzt den tatsächlich verfügbaren Speicherplatz des Mac an. So behalten Nutzer die Kontrolle und vermeiden Engpässe bei großen Installationen oder datenintensiven Aufgaben.

: Windows-VMs zeigen jetzt den tatsächlich verfügbaren Speicherplatz des Mac an. So behalten Nutzer die Kontrolle und vermeiden Engpässe bei großen Installationen oder datenintensiven Aufgaben. Neues Versionsschema: In Anlehnung an die macOS-Namensgebung folgt Parallels Desktop 26 jetzt derselben Versionsnummer wie das von ihm unterstützte macOS, so dass Upgrades leichter nachverfolgt werden können und Verwirrung bei den Anwendern vermieden wird.

Parallels Desktop 26 für Mac ist in den Editionen Standard, Pro, Business und Enterprise erhältlich.