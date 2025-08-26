Der Musik-Streaming-Anbieter „Spotify“ hat eine neue Funktion eingeführt, die es euch ermöglicht, Nachrichten innerhalb der App zu verschicken, um Inhalte zu teilen. Ihr könnt Lieblingsmusik, Podcasts, Hörbücher und mehr teilen.

Spotify führt Nachrichten-Funktion ein

Spotify führt ab dieser Woche für Anwender ab 16 Jahren eine Messaging-Funktion auf Mobilgeräten ein. Dadurch soll eine besser Mundpropaganda ermöglicht werden. Egal, ob ihr euren Lieblingssong mit einem Freund, ein Hörbuch mit eurer Mama, den Lieblings-Podcast mit einem Arbeitskollegen teilen möchtet, mit der neuen Nachrichten-Funktion innerhalb der Spotify-App ist dies einfacher denn je.

Nachrichten sind Direkt-Nachrichten zwischen Anwendern, mit denen ihr Spotify-Inhalte teilen und mit Text und Emojis reagieren könnt. So funktioniert es

Teilt Spotify-Inhalte und versendet direkt in der App Nachrichten mit Leuten, mit denen ihr bereits über Spotify interagiert habt.

Wenn ihr in der „Aktueller Titel“-Ansicht einen Song, Podcast oder ein Hörbuch hört, tippt auf das Teilen-Symbol, wählt einen Freund aus und drücket„Senden“.

Sobald ihr eine Nachrichtenanfrage angenommen habt, könnt ihr mit Emojis reagieren, Textnachrichten senden und Spotify-Inhalte nahtlos austauschen. Ruft Nachrichten über euer Profilbild oben links auf.

Die Nachrichten-Funktion innerhalb der Spotify ist neu. Diese ergänzt die bisherige Möglichkeit, Inhalte auf Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Facebook und Co. zu teilen. Die neue Nachrichten-Funktion steht sowohl Spotify Free als auch Spotify Premium Nutzern zur Verfügung.