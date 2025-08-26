Die Telekom informiert regelmäßig über den Ausbau ihres Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Nun gibt es frische Zahlen zum Ausbau des Glasfasernetzes. Die Telekom hat im Juli über 240.000 Glasfaseranschlüsse neu gebaut.

Telekom baut im Juli über 240.000 Glasfaseranschlüsse

Die Deutsche Telekom hat im Juli über 240.000 Glasfaseranschlüsse neugebaut. Im Vergleich zum Juli 2024 ist das ein Plus von rund 12 Prozent. Mehr als 11,3 Millionen Haushalte und Unternehmen können jetzt mit bis zu 2.000 Mbit/s surfen. 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 31,6 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Top 5 Anwendungen

Wie wir es von der Telekom gewohnt sind, informiert das Bonner Unternehmen auch über die Top-5-Anwendungen im hauseigenen Netz.

Im Juli war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Netz der Telekom. Platz 2 geht an YouTube. Netflix folgt auf Platz 3, Amazon Prime Video auf Platz 4 und Akamai Cloud auf Platz 5. Bei den Uploads gibt es auf den ersten beiden Plätzen keine Veränderung: Google Cloud vor Microsoft Teams. Neu auf Platz 3 ist Discord. Gefolgt von Google APIs. Neu in den Upload-Top-5 ist WhatsApp. Dafür fällt Amazon Web Services raus.