Während sich die Gerüchteküche in den vergangenen Monaten den neuen Funktionen der kommenden AirPods Pro 3 gewidmet hat, kristallisieren sich nun konkrete Details zu dem Ladecase heraus. Apple scheint hier mehr als nur eine kosmetische Anpassung zu planen.

Abschied vom Kopplungsknopf

Laut dem Leaker Majin Bu wird das neue Ladecase der AirPods Pro 3 im Vergleich zum Vorgänger etwas kleiner und handlicher ausfallen. Die wohl größte Neuerung des Cases soll der Wegfall des physischen Kopplungsknopfes sein. Bisher musste der kleine Knopf gedrückt gehalten werden, um die Kopfhörer mit einem neuen Gerät zu koppeln. Zukünftig könnte dieser Prozess deutlich eleganter gelöst werden. Statt des Knopfes soll ein einfaches Antippen des Gehäuses genügen, um den Kopplungsmodus zu starten.

Obwohl das Ladecase im Mittelpunkt der jüngsten Gerüchte steht, wird Apple auch die Kopfhörer selbst überarbeiten. Neben einer erwarteten Steigerung der Klangqualität und einer Optimierung des Noise Cancelling halten sich hartnäckig Gerüchte über einen neuen Sensor, der eine Messung der Herzfrequenz ermöglicht.

Wahrscheinlich wird Apple die AirPods Pro 3 und das neue Ladecase am 09. September zusammen mit dem iPhone 17 Lineup vorstellen.