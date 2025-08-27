Anfang dieses Jahres positionierte Apple die neue Event-App „Apple Einladungen“ im App Store. Seitdem gab es mehrere Updates, die die App punktuell verbessert haben. Nun wartet die nächste Aktualisierung auf euch. Mit dieser könnt ihr ein Countdown-Widget für das nächsten Event verwenden.

Apple Einladungen: Update auf Version 1.4 ist da

Nachdem Apple zuletzt seiner „Apple Einladungen“-App neue Ereignishintergründe sowie die Möglichkeit für externe Verlinkungen spendiert hat, steht nun das nächste Update bereit. Version 1.4 bringt eine kleine, aber feiner Verbesserung. Ab sofort unterstützt die Event-App Widgets.

Mit dem neuen Widget „Einladungen könnt ihr direkt auf dem Home-Bildschirm den Countdown bis zu eurem nächsten Ereignis verfolgen.

Apple Einladungen? Noch nie gehört? Mit der App könnt ihr Einladungen erstellen und Menschen zusammen, um die besonderen Momente des Lebens zu feiern. Ihr könnt ein Foto aus eurer Mediathek als Hintergrund einsetzen, um eure Einladung individuell zu gestalten, oder mit einem Emoji als Hintergrund euer Event zum Leben erwecken. Eine klare Übersicht zeigt euch, wer teilnimmt, und ihr könnt ein geteiltes Album zum Ereignis hinzufügen, um jeden Augenblick festzuhalten.

Abonnenten von iCloud+ können Einladungen erstellen und jeder kann zu Veranstaltungen zusagen, unabhängig davon, ob man einen Apple Account oder ein Apple Gerät hat.