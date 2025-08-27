Apple betreibt sechs Apple Music Radiosender, die zukünftig auch außerhalb des Musiki-Streaming-Dienstes zur Verfügung stehen werden. Konkret ist Apple Music Radio ab sofort auch über den Internet-Radio-Service TuneIn verfügbar.

Apple Music Radio jetzt auch über TuneIn verfügbar

Apple Music bietet euch nicht nur Zugriff auf zahlreiche Songs, Alben und Musikvideos, das Unternehmen aus Cupertino betreibt auch mehrere Radiosender. Diese ließen sich bis dato nur über Apple Music abrufen. Dies ändert sich mit dem heutigen Tag.

TuneIn hat bestätigt, dass die Plattform ab sofort auch Zugriff auf die Radiosender Apple Music 1, Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Música Uno, Apple Music Club und Apple Music Chill bietet. Alle Sender sind kostenlos und werbefrei. Es ist kein Premium-Abonnement erforderlich.

🎶📻 Your soundtrack on TuneIn just got bigger. Apple Music Radio is here! Hear Apple Music 1, Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Música Uno, and more. All stations free & ad-free, no Premium subscription required. 🎧: https://t.co/0ZI4H8uZij pic.twitter.com/DcOeVte8vv — TuneIn (@tunein) August 27, 2025

TuneIn ist ein plattformübergreifender internetbasierter Radiodienst, der es Nutzern ermöglicht, Live-Radiosender, Musikkanäle, Nachrichten, Sport und Podcasts aus aller Welt über eine einzige App oder die Website zu streamen.

Bereits 2019 kündigte TuneIn eine Zusammenarbeit mit Apple an, um die über 100.000 globalen Radiosender von TuneIn auf Apple Music zu integrieren.