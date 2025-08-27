Apple hat gestern Abend die Einladungen für sein September Event verschickt. Dieses findet am 09. September 2025 statt und man muss kein großer Prophet sein, um vorherzusagen, dass im Rahmen der Keynote über neue Smartphones und Smartwatches gesprochen wird. Der YouTube-Stream ist bereits als Platzhalter online und zudem versteckt sich im Event-Logo ein kleines „Easter Egg“.

Apple hat interaktive Logo für sein September Event entwickelt

Apple hat ein interaktive Apple Logo für das Event am 09. September entwickelt. Mit diesem könnt ihr auf der Apple Webseite agieren. Nutzt ihr ein iPhone oder iPad, so könnt ihr mit dem Finger über das Apple Logo fahren. Je länger ihr mit dem Finger auf dem Logo seid, desto stärker verfärbt sich dieses dunkel Orange bzw. Rot. Beim Wischen ändern sich die Farben und folgen eurem Finger. Auf dem Mac könnt ihr für denselben Effekt eine Maus oder ein Trackpad verwenden.

Das Logo des „Unfassbar. Und fast da.“-Events ähnelt dabei der Ansicht einer Wärmebildkamera. Die Farben wechseln von Blau- zu Orangetönen. Was uns Apple mit dem Bild oder der Farbkombination sagen möchte, ist unklar. Möglicherweise ist es eine Anspielung auf neue iPhone-Farben.

YouTube-Stream bereits online

Die letzten Apple Keynote wurden live übertragen bzw. Apple hat ein zuvor aufgezeichnetes Videos gezeigt. Dies setzt sich nun am 09. September fort. Apple hat auf YouTube bereits den passenden Platzhalter veröffentlicht. Die Keynote und somit auch der Live-Stream starten am Stichtag pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit).