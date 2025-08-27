Apple erwägt anscheinend, die vom M4 iPad Pro bekannte Tandem-OLED-Technologie zukünftig auch für das iPhone einzusetzen. Der koreanischen Webseite DealSite.co.kr zufolge könnte die Umstellung ab 2028 erfolgen, wobei der Zulieferer LG Display eine treibende Kraft hinter dem Schritt sein soll.

Tandem-OLED für das iPhone

Bei der Tandem-OLED-Technologie werden zwei organische Leuchtschichten übereinander angeordnet. Die Struktur ermöglicht eine höhere Helligkeit und Effizienz, da die Lichterzeugung auf zwei Ebenen verteilt wird. Das reduziert die Belastung der einzelnen Schichten und verlängert so die Lebensdauer des gesamten Displays. Apple hat die Praxistauglichkeit dieser Technik bereits mit dem iPad Pro unter Beweis gestellt.

Für das iPhone wird nun eine angepasste Variante in Betracht gezogen, die in der Branche als „simplified tandem“ bezeichnet wird. Dabei würden nur die blauen Subpixel in einer doppelten Schicht angeordnet, während die roten und grünen Subpixel weiterhin aus einer einzigen Schicht bestehen. Dieser Ansatz soll die Produktionskomplexität und die damit verbundenen Kosten reduzieren, was für ein Massenprodukt wie das iPhone entscheidend sein kann. Berichten zufolge hat LG Display den vereinfachten Ansatz Apple vorgeschlagen und die Tandem-Technologie bereits vor mehreren Jahren für das iPhone ins Gespräch gebracht.

Die endgültige Entscheidung seitens Apple steht noch aus. Eine Umstellung in dieser Größenordnung erfordert eine stabile Lieferkette, weshalb Apple voraussichtlich auf mehrere Partner wie LG Display, Samsung und BOE setzen würde.