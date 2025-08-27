Apple TV+ blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio, welches sich primär an Kinder und Familien richtet. Anfang Oktober werden eure Auswahlmöglichkeiten noch einmal größer. Die neue Fantasy-Abenteuerserie „The Sisters Grimm“ startet am 03. Oktober 2025.

„The Sisters Grimm“: neue Kinder- und Familienserie startet Anfang Oktober

Apple TV+ hat die brandneue animierte Fantasy-Abenteuerserie „The Sisters Grimm“ angekündigt, die am Freitag, den 3. Oktober, weltweit Premiere feiert. „The Sisters Grimm“ basiert auf Michael Buckleys Bestseller-Buchreihe der New York Times und ist eine abenteuerliche und ergreifende Reise über detektivische Schwestern, die von den Brüdern Grimm abstammen und trotz ihrer großen Unterschiede ein ziemlich tolles Team bilden.

Zwei verwaiste Schwestern finden sich in einer Stadt voller Menschen zurecht, die direkt aus Fantasie und Märchen stammen. Sie begegnen Helden und Schurken gleichermaßen und untersuchen gleichzeitig das Geheimnis ihrer verschwundenen Eltern. „Die Schwestern Grimm“ verbindet Entdeckung, Fantasie und Abenteuer und vermittelt wichtige Lektionen für alle Altersgruppen.

Im englischen Original der Serie sind namhafte Sprecher zu hören, darunter Ariel Winter („Modern Family“) als Sabrina, Leah Newman als Daphne, Laraine Newman („Saturday Night Live“) als Relda, Abubakar Salim („Raised by Wolves“) als Charming, Billy Harris („Ted Lasso“) als Puck und Harry Trevaldwyn („Drachenzähmen leicht gemacht“) als Mirror.