Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ „The Savant“ mit Jessica Chastain angekündigt hat. So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase und ab sofort steht der offizielle Trailer zur fesselnden Thriller-Serie bereit.
Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „The Savant“ mit Jessica Chastain
Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zur neuen Miniserie „The Savant“ enthüllt. Die Oscar-, SAG-, Golden Globe- und Critics Choice Award-Preisträgerin Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye,” “The Good Nurse,” “George & Tammy,” Broadway’s “A Doll’s House”) spielt die Hauptrolle und ist auch als ausführende Produzentin tätig. Die achtteilige Thriller-Serie startet am 26. September mit den ersten beiden Folgen. Anschließend starten jeweils freitags bis zum 07. November 2025 neue Episoden.
Die spannende Thriller-Serie begleitet die Undercover-Ermittlerin „The Savant“ bei ihrer Infiltration von Online-Hassgruppen, um einheimische Extremisten zu stoppen. Neben Chastain spielen in „The Savant“ auch Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste und Gaststar Pablo Schreiber mit.
