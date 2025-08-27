Apple hat die Einladungen für sein großes September-Event verschickt und damit wie gewohnt die Gerüchteküche nochmals zum Brodeln gebracht. Unter dem Motto „Unfassbar. Und fast da.“ (bzw. im Englischen „Awe dropping.“) erwartet uns eine Flut an neuer Hardware. MacRumors hat die aktuellen Gerüchte zusammengefasst und verrät, welche fünf Neuerungen besonders neugierig machen.

iPhone 17 Air

Im Mittelpunkt des Events dürfte die erste große Neugestaltung des iPhone seit Jahren stehen. Gerüchten zufolge plant Apple die Einführung eines bemerkenswert dünnen Modells. Ein passender Name wäre iPhone 17 Air. Mit einer erwarteten Dicke von nur 5,5 Millimetern wäre es das bisher schlankeste iPhone. Das kompakte Design erfordert jedoch Kompromisse. So soll das Gerät nur eine einzelne Kameralinse auf der Rückseite bieten und die Akkulaufzeit könnte etwas kürzer ausfallen als gewohnt.

Satellitenfunk für die Apple Watch Ultra 3

Die Apple Watch Ultra 3 soll ein wichtiges Upgrade erhalten. So heißt es, dass nun auch die Smartwatch eine Satellitenverbindung unterstützt. Wie beim iPhone können Nutzer damit auch in abgelegenen Gebieten ohne Mobilfunknetz oder WLAN im Notfall Hilfe rufen. Das Feature bleibt aber anscheinend exklusiv dem Ultra-Modell vorbehalten. Die Apple Watch Series 11 wird somit leer ausgehen.

AirPods Pro 3 messen den Puls

Auch die AirPods Pro erhalten endlich ein großes Update. Neben Verbesserungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung und der Klangqualität steht eine neue Gesundheitsfunktion im Raum. Ähnlich wie bei den Powerbeats Pro 2 könnte Apple einen Herzfrequenzsensor direkt in die nächste Generation der Profi-Ohrhörer integrieren.

Ein neues Kameradesign für die iPhone 17 Pro Modelle

Damit das iPhone 17 Air nicht ganz allein die Show stiehlt, erfahren auch die Pro-Modelle eine größere Überarbeitung. Das Kameramodul auf der Rückseite soll deutlich größer werden und eine neue pillenartige Form erhalten. Der Grund für die Designänderung liegt wohl im Inneren. Man munkelt von einem neuen 48-Megapixel-Teleobjektiv, das einen bis zu achtfachen optischen Zoom ermöglichen soll. Zudem wird über eine widerstandsfähigere Rückseite aus Aluminium spekuliert.

Farben, Hüllen und mehr

Dieses Jahr könnte Apple bei den Pro-Modellen mutigere Farben wagen. Im Gespräch ist ein Orangeton, der vielleicht eher in Richtung Kupfer geht. Das iPhone 17 Air soll in einem hellen Blau erscheinen. Interessant sind auch die Gerüchte zu den Cases. Apple plant anscheinend, das mittlerweile eingestellte FineWoven-Material (Feingewebe) durch ein neues „TechWoven“-Gewebe zu ersetzen. Außerdem sollen die Hüllen kleine Aussparungen für Trageschlaufen bekommen.

Die iPhone 17 Keynote startet am 09. September 2025 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Wir werden natürlich die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker verfolgen.