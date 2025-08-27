Kurz vor dem Monatsende gibt Disney+ einen Ausblick auf die Neuerungen, die uns im September 2025 erwarten. Dabei bringt der September eine Fülle neuer Inhalte auf Disney+. Mit neuen Staffeln bereits bestehender Serien und exklusiven Premieren bietet Disney+ ein abwechslungsreiches Programm für den Herbst. Ein besonderes Highlight im September stellt die lokale Eigenproduktion „Call My Agent Berlin“ auf Disney+ dar. In der Serie kämpft Agentur Stern nach dem Tod des Gründers ums Überleben – mit Stars, Dramen und Intrigen.

Disney+: Neustarts

3. September

Disneys „Lilo & Stitch“

Bob’s Burgers – Staffel 15 (Batch 2) (Star)

Death in Paradise – Staffel 14 (Star)

09. September

Only Murders in the Building – Staffel 5 (Star)

12. September

Die Breslauer Morde – Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16

Call My Agent Berlin“ – Staffel 1 (Star)

16. September

Futurama – Staffel 13 (Star)

17. September

Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)

19. September

Delfine hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic)

„LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Teile der Vergangenheit – Staffel 1“ (Star Wars)

Swiped (Star)

21. September

Lilith Fair: Building a Mystery (Star) (OV/UT)

24. September

Sneaker Wars: Adidas v Puma (Star)

29. September

Death in Apartment 603: What happened to Ellen Greenberg – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

30. September

Chad Powers – Staffel 1 (Star)

Disney+: Neue Katalog-Titel

1. September

Downtown Abbey – Staffel 1-6 (Star)

Superstore – Staffel 1-6 (Star)

5. September

National Geographics „Fly – ein Leben für den Sprung“ (National Geographic)

10. September

National Geographics „Der unglaubliche Dr. Pol“ – Staffel 24 (National Geographic)

Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1 (Disney)

17. September

How to get away with Murder – Staffel 1-6 – Altersfreigabe 16

Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 2) (Disney)

22. September

K11 – Die neuen Fälle – Staffel 3&4 (Star)

24. September