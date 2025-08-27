Kurz vor dem Monatsende gibt Disney+ einen Ausblick auf die Neuerungen, die uns im September 2025 erwarten. Dabei bringt der September eine Fülle neuer Inhalte auf Disney+. Mit neuen Staffeln bereits bestehender Serien und exklusiven Premieren bietet Disney+ ein abwechslungsreiches Programm für den Herbst. Ein besonderes Highlight im September stellt die lokale Eigenproduktion „Call My Agent Berlin“ auf Disney+ dar. In der Serie kämpft Agentur Stern nach dem Tod des Gründers ums Überleben – mit Stars, Dramen und Intrigen.
Disney+: Neustarts
3. September
- Disneys „Lilo & Stitch“
- Bob’s Burgers – Staffel 15 (Batch 2) (Star)
- Death in Paradise – Staffel 14 (Star)
09. September
- Only Murders in the Building – Staffel 5 (Star)
12. September
- Die Breslauer Morde – Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16
- Call My Agent Berlin“ – Staffel 1 (Star)
16. September
- Futurama – Staffel 13 (Star)
17. September
- Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)
19. September
- Delfine hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic)
- „LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Teile der Vergangenheit – Staffel 1“ (Star Wars)
- Swiped (Star)
21. September
- Lilith Fair: Building a Mystery (Star) (OV/UT)
24. September
- Sneaker Wars: Adidas v Puma (Star)
29. September
- Death in Apartment 603: What happened to Ellen Greenberg – Staffel 1 (Star) (OV/UT)
30. September
- Chad Powers – Staffel 1 (Star)
Disney+: Neue Katalog-Titel
1. September
- Downtown Abbey – Staffel 1-6 (Star)
- Superstore – Staffel 1-6 (Star)
5. September
- National Geographics „Fly – ein Leben für den Sprung“ (National Geographic)
10. September
- National Geographics „Der unglaubliche Dr. Pol“ – Staffel 24 (National Geographic)
- Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1 (Disney)
17. September
- How to get away with Murder – Staffel 1-6 – Altersfreigabe 16
- Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 2) (Disney)
22. September
- K11 – Die neuen Fälle – Staffel 3&4 (Star)
24. September
- Disney Junior Arielle – Staffel 1 (neue Episoden) (Disney)
