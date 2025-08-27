Happy SIM: 35GB Allnet-Flat nur 6,99 mtl. + 2 Gratis-Monate

| 20:11 Uhr | 0 Kommentare

Happy SIM hat ein neues Portfolio aufgelegt und bietet euch ab sofort eine 15GB Allnet-Flat, eine 35GB Allnet-Flat und eine 75GB Allnet-Flat an. Entscheidet ihr euch für eine eine Laufzeit von 24 Monate ist nicht nur der monatliche Tarifpreis niedriger, ihr erhaltet auch noch 2 Gratis-Monate.

Happy SIM: neue Allnet-Flats mit jeweils 2 Gratis-Monaten

Happy SIM startet mit einem neunen Portfolio durch. In allen Tarifen ist 5G, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming inkludiert. Ihr wählt zwischen monatlich kündbaren Tarifen und einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Tarife mit 24 Monaten sind monatlich 1 Euro preiswerter und zudem erhaltet ihr 2 Freimonate. Exemplarisch blicken wir auf die 35GB Allnet-Flat.

35GB Allnet-Flat

  • 35GB Datenvolumen
  • 5G
  • Bis zu 50MBit/s
  • 02-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • 2 Gratis-Monate
  • 6,99 Euro mtl. (24 Monate Laufzeit)
  • Einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro

Sind 35GB nicht für euch geeignet? So könnt ihr euch Alternativ für eine 15GB Allnet-Flat oder 75GB Allnet-Flat entscheiden.

>>> Hier geht es zu den 2 Freimonaten bei Happy SIM <<<

