Happy SIM hat ein neues Portfolio aufgelegt und bietet euch ab sofort eine 15GB Allnet-Flat, eine 35GB Allnet-Flat und eine 75GB Allnet-Flat an. Entscheidet ihr euch für eine eine Laufzeit von 24 Monate ist nicht nur der monatliche Tarifpreis niedriger, ihr erhaltet auch noch 2 Gratis-Monate.
Happy SIM: neue Allnet-Flats mit jeweils 2 Gratis-Monaten
Happy SIM startet mit einem neunen Portfolio durch. In allen Tarifen ist 5G, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming inkludiert. Ihr wählt zwischen monatlich kündbaren Tarifen und einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Tarife mit 24 Monaten sind monatlich 1 Euro preiswerter und zudem erhaltet ihr 2 Freimonate. Exemplarisch blicken wir auf die 35GB Allnet-Flat.
35GB Allnet-Flat
- 35GB Datenvolumen
- 5G
- Bis zu 50MBit/s
- 02-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- 2 Gratis-Monate
- 6,99 Euro mtl. (24 Monate Laufzeit)
- Einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro
Sind 35GB nicht für euch geeignet? So könnt ihr euch Alternativ für eine 15GB Allnet-Flat oder 75GB Allnet-Flat entscheiden.
0 Kommentare