Happy SIM hat ein neues Portfolio aufgelegt und bietet euch ab sofort eine 15GB Allnet-Flat, eine 35GB Allnet-Flat und eine 75GB Allnet-Flat an. Entscheidet ihr euch für eine eine Laufzeit von 24 Monate ist nicht nur der monatliche Tarifpreis niedriger, ihr erhaltet auch noch 2 Gratis-Monate.

Happy SIM: neue Allnet-Flats mit jeweils 2 Gratis-Monaten

Happy SIM startet mit einem neunen Portfolio durch. In allen Tarifen ist 5G, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming inkludiert. Ihr wählt zwischen monatlich kündbaren Tarifen und einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Tarife mit 24 Monaten sind monatlich 1 Euro preiswerter und zudem erhaltet ihr 2 Freimonate. Exemplarisch blicken wir auf die 35GB Allnet-Flat.

35GB Allnet-Flat

35GB Datenvolumen

5G

Bis zu 50MBit/s

02-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

2 Gratis-Monate

6,99 Euro mtl. (24 Monate Laufzeit)

Einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro

Sind 35GB nicht für euch geeignet? So könnt ihr euch Alternativ für eine 15GB Allnet-Flat oder 75GB Allnet-Flat entscheiden.

>>> Hier geht es zu den 2 Freimonaten bei Happy SIM <<<