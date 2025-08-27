Apple bereitet in den kommenden drei Jahren eine grundlegende Neugestaltung seiner iPhone-Modellpalette vor. Die Umsetzung soll bereits dieses Jahr starten und im Jahr 2027 mit einem radikal veränderten iPhone 20 den vorläufigen Höhepunkt erreichen. Wir fassen Gerüchte rund um Apples Pläne zusammen.

Das ultraschlanke iPhone 17 Air

Den Anfang macht im Jahr 2025 das iPhone 17 Air. Wie der Name bereits andeutet, wird der Fokus hier voll und ganz auf einer extrem schlanken Bauweise liegen. Gerüchten zufolge könnte das Gehäuse mit einer Dicke von 5,5 mm beeindruckend dünn ausfallen und damit neue Maßstäbe setzen. Die Konzentration auf das Design hat jedoch ihren Preis. Um die schlanke Form umsetzen zu können, wird Apple offenbar Kompromisse bei der Ausstattung eingehen müssen. So soll das Gerät nur über eine einzelne Kameralinse verfügen und auch die Akkulaufzeit könnte aufgrund eines kleineren Akkus geringer ausfallen. Dennoch ist das iPhone 17 Air Apples erster Schritt in die Zukunft des iPhone.

Das erste faltbare iPhone

Ein Jahr später folgt dann die wohl größte Veränderung in der Geschichte des iPhone. Apple plant für 2026 die Einführung seines ersten faltbaren Smartphones. Das „iPhone Fold“ lässt sich wie ein Buch öffnen und bietet laut den aktuellen Gerüchten im geschlossenen Zustand ein 5,5 Zoll großes Außendisplay sowie ein größeres 7,8 Zoll Innendisplay im aufgeklappten Zustand. Apple arbeitet intensiv daran, die Falte in der Mitte des Bildschirms nahezu unsichtbar zu machen, sodass eine durchgehende Glasoberfläche entsteht. Im geöffneten Zustand soll das faltbare iPhone sogar noch dünner sein als das iPhone 17 Air. Im geöffneten Zustand soll es 4,5 bis 4,8 mm und im geschlossenen Zustand zwischen 9 und 9,5 mm messen.

Doch auch hier sind Zugeständnisse notwendig. Anstelle von Face ID soll Touch ID zur Authentifizierung genutzt werden und auf der Rückseite kommt eine Doppelkamera anstelle eines Dreifachsystems zum Einsatz. Für Selfies wird es jedoch zwei Frontkameras geben, eine für den geöffneten und eine für den geschlossenen Zustand.

Das Jubiläums-iPhone aus Glas

Der Höhepunkt der Entwicklung ist für das Jahr 2027 geplant. Zum zwanzigsten Geburtstag des iPhone strebt Apple ein Gerät an, das wie aus einem Guss wirkt. Das iPhone 20 soll über ein Display verfügen, das sich um alle Kanten des Geräts schmiegt, um ein nahtloses Erscheinungsbild zu schaffen. Dadurch gäbe es keine sichtbaren Ränder oder Aussparungen mehr. Man darf gespannt sein, wie robust ein solches Vollglas-Smartphone im Alltag sein wird.

Das Jubiläumsmodell soll das bieten, was Apples ehemaliger Designchef Jony Ive ursprünglich für das iPhone vorgesehen hatte. So hat sich Ive lange Zeit für ein iPhone eingesetzt, das „wie eine einzige Glasscheibe“ aussehen sollte. Die technologischen Grundlagen für das ambitionierte Projekt werden bereits dieses Jahr gelegt. Apple scheint also bestens vorbereitet zu sein, um die Vision eines nahtlosen Smartphones Wirklichkeit werden zu lassen.