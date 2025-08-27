WhatsApp hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine KI-gestützte Schreibhilfe offiziell in seinen Messenger implementiert, damit Anwender bei ihren Nachrichten immer den richtigen Ton treffen.

WhatsApp führt KI-gestützte Schreibhilfe offiziell ein

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass WhatsApp KI-basierte Schreibhilfen für seinen Messenger testet. Am heutigen Tag wird die Funktion offiziell eingeführt. WhatsApp betont direkt zum Beginn der Ankündigung, dass die neueste KI-Funktion des Messengers von Private Processing unterstützt wird und eure Nachrichten vollständig privat hält.

Grundsätzlich könnt ihr euren Text von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Stile, wie z.B. professionell oder lustig umschreiben lassen. Um die Schreibhilfe zu verwenden, beginnt ihr einfach mit dem Entwurf eurer Nachricht in einem 1:1- oder Gruppenchat und tippt dann auf das neue Bleistiftsymbol.

Schreibhilfe wird in englischer Sprache eingeführt, beginnend mit den Vereinigten Staaten und mehreren anderen Ländern. Der Messenger-Dienst hofft, die neue KI-Funktion später in diesem Jahr in andere Sprachen und Länder einzuführen. Kurzum: In Deutschland steht das Ganze noch nicht zur Verfügung.