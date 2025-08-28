Amazon hat eine neue Amazon Music Unlimited Aktion gestartet. Ihr könnt euch dieses Mal nicht nur die Einzelmitgliedschaft kostenlos sichern, ihr erhaltet sogar die Familienmitgliedschaft (bis zu 6 Personen) 3 Monate gratis. Zusätzlich erhaltet der Kontoinhaber pro Monat ein Audible-Hörbuch kostenlos.

Amazon Music Unlimited inkl. Audible-Hörbuch: 3 Gratis-Monate

Amazon hat eine spannende Aktion aufgelegt. Habt ihr schon einmal drüber nachgedacht, Amazon Music Unlimited auszuprobieren? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Egal, ob ihr einzeln oder mit bis zu sechs Personen den Musik-Streaming-Service ausprobieren möchtet, im Rahmen der aktuellen Aktion erhaltet ihr die Familienmitgliedschaft (bis zu 6 Personen) zu Amazon Music Unlimited 3 Monate kostenlos.

In den Angebotsbestimmungen heißt es

Dieses 90-tägige Gratiszeitraum-Angebot einer monatlichen Amazon Music Unlimited-Familienmitgliedschaft ist nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited verfügbar. Nach Ablauf des Gratiszeitraums wird der Betrag von 16,99 €/Monat inkl. MwSt. berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Gratiszeitraums spätestens zu dessen Ablauf gekündigt wird. Jederzeit kündbar. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise nur für Kunden in Deutschland und Österreich verfügbar. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH einschließlich der Nutzungsbedingungen für Amazon Music. Das Angebot kann pro Kunde und Konto nur einmal in Anspruch genommen werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Amazon behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu ändern oder zu beenden. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Ein Verstoß gegen diese Bedingungen führt zur Ungültigkeit des Angebots.

Im Rahmen der Aktion erhält der Kontoinhaber pro Monat zusätzlich ein Audible-Hörbuch kostenlos. Die Aktion läuft nur wenige Tage und endet bereits am 05.09.2025. Bei ernsthaftem Interesse solltet ihr direkt zugreifen.

>>> Hier geht es zur Amazon Music Unlimited + Audible Aktion <<<