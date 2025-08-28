Apple hat zwei neue Retail Stores angekündigt, die Anfang September eröffnen werden. Konkret handelt es sich um Apple Hebbal und Apple Koregaon Park in Indien. Begleitend hat der Hersteller Wallpper für Mac, iPad und iPhone zur Verfügung gestellt.

Apple kündigt zwei neue Stores in Indien an

Auch wenn Apple die Anzahl seiner Ladengeschäfte nicht mehr so stark steigert, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war, baut das Unternehmen seine weltweite Präsenz langsam aber stetig weiter aus.

In Kürze eröffnet der Hersteller in Indien seinen dritten und vierten Retail Store. So hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass Apple Hebbal am 02. September in der Phoenix Mall of Asia in Bengaluru (Indien) eröffnen wird. Weiter geht es am 04. September mit Apple Koregaon Park. Dieser Store befindet sich in Pune, im Bundesstaat Maharashtra. Bis dato betreibt das Unternehmen zwei Ladenlokale, einen in Mumbai und einen in Neu-Delhi.

Begleitend zur Ankündigung der neuen Stores hat Apple auf der jeweiligen Store-Webseite Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac als Download bereitgestellt. Zudem wurden zwei Apple Music Wiedergabelisten (hier und dort) mit indischen Klängen veröffentlicht.