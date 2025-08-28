Apple arbeitet an neuen Powerbeats-Kopfhörern, die auf den Namen „Powerbeats Fit“ hören. Damit erweitert das Unternehmen sein Beats-Portfolio um ein weiteres Model. Viel bekannt ist zu den neuen Powerbeats Fit bislang nicht. Apple spricht lediglich davon, dass diese im Herbst 2025 erscheinen werden.

Apple teasert neue Powerbeats Fit Kopfhörer an

Mit einem Video hat Apple die neuen Powerbeats Fit angeteasert. Die Kopfhörer ähneln optisch den Beats Fit Pro. Es handelt sich um kleine In-Ear-Kopfhörer mit Silikontips. Diese sollen sicherstellen, dass die Kopfhörer an verschiedene Ohrgrößen angepasst werden können. Zumindest nehmen wir an, dass Apple unterschiedliche Größen der Silikontips belegt.

Der im Video zu sehende Slogan lautet „Fit für jede Bewegung.“ Zum Funktionsumfang ist bislang nichts bekannt. Es kann nur spekuliert werden, dass die Powerbeats Fit über eine aktive Geräuschunterdrückung und eine Herzfrequenzmessung verfügen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple spricht von einer Markeinführung im Herbst 2025. Der kalendarische Herbstanfang fällt auf den 22. September 2025. Von daher gehen wir nicht davon aus, dass Apple die neuen Powerbeats Fit im Rahmen der Keynote am 09. September zeigt. Dort könnten vielmehr die AirPods Pro 3 angekündigt werden.