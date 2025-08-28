Ende letzten Jahres kündigte Apple TV+ den Apple Original Film „All of You“ an. Ab sofort steht der offizielle Trailer zum Drama zur Verfügung. Bis zur Premiere auf Apple TV+ müssen wir uns noch rund einen Monat gedulden.

„All of You“: Trailer ist da

Apple Original Films hat den Trailer und das Plakat für das kommende romantische Drama „All of You“ enthüllt, in dem Emmy-Preisträger Brett Goldstein, Imogen Poots, Steven Cree, Zawe Ashton und Jenna Coleman in den Hauptrollen zu sehen sind.

Worum geht es in dem Film? Die besten Freunde seit dem College: Simon (Goldstein) und Laura (Poots) leben sich auseinander, als Laura trotz jahrelanger unausgesprochener Gefühle einen Test macht, bei dem sie ihren Seelenverwandten findet. Im Laufe der Jahre, als sich ihre Wege kreuzen und wieder trennen, kann keiner das Gefühl leugnen, ein gemeinsames Leben verpasst zu haben. Sind Simon und Laura angesichts der Ungewissheit, den Kurs ihres Lebens zu ändern, bereit, alles zu riskieren, um die Liebe zu erfahren, die sie schon immer liebte, oder sollen sie ihr Schicksal akzeptieren? „All of You“ erkundet in diesem humorvollen und herzzerreißenden Liebesdrama, ob eine Person jemals alles für einen sein kann.

Der Apple Original Film „All of You“ wurde von Goldstein und dem Emmy-Preisträger William Bridges („Black Mirror“), der hier auch sein Regiedebüt gibt, gemeinsam geschrieben und stammt von MRC. Produziert wird er von Aaron Ryder und Andrew Swett von der Ryder Picture Company. Bridges und Goldstein produzieren ebenfalls, Alexander Black und Jon Rosenberg fungieren als ausführende Produzenten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Den offiziellen Start „schulden“ wir euch noch? „All of You“ feiert am 26. September 2025 seine Premiere auf Apple TV+.