Erst vor wenigen Tagen hat Apple die Signatur von iOS 18.6 gestoppt. Nun hat es das das nächste iOS-Update „erwischt“. Apple hat in der Nacht zu heute die Signatur von iOS 18.6.1 eingestellt, so dass ein Downgrade auf diese Version nicht mehr möglich ist

Apple stoppt Signatur von iOS 18.6.1

Wirklich überraschend kommt die jüngste Apple-Entscheidung nicht. Beim Unternehmen aus Cupertino wiederholen sich von Zeit zu Zeit die Ereignisse und Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren. Dies haben wir in den letzten Jahren allerdings sehr selten erlebt.

Nachdem Apple letzte Woche die finale Version von iOS 18.6.2 veröffentlicht hatte, wird iOS 18.6.1 jetzt nicht mehr benötigt. Was hat das mit der Signatur auf sich? Beim Signieren handelt es sich um eine serverseitige Überprüfung, die Apple durchführt, wenn eine neue iOS-Version auf ein iPhone heruntergeladen wird. Ein Update kann erst heruntergeladen und installiert werden, wenn es die Überprüfung besteht. Das Stoppen der Signatur verhindert, dass Anwender eine veraltete iOS-Versionen installieren.

Parallel zu iOS 18 laufen die Arbeiten an iOS 26 auf Hochtouren. Kürzlich hat Apple die Beta 8 freigegeben und mit der finalen Version ist Mitte September zu rechnen.