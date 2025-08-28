Apple wird im kommenden Monat nicht nur die neue iPhone 17 Familie ankündigen, sondern begleitend auch neues Zubehör für iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Gepäck haben. Nun zeigt sich weiteres Apple Zubehör, welches der Hersteller am 09. September präsentieren könnte.

„Crossbody Strap“-Zubehör für das iPhone 17 verfügt über ein magnetisches Design

Leaker Majin Bu hat zuletzt neue TechWoven und Liquid Silicone iPhone 17 Hüllen gezeigt. Im Kleingedruckten auf der Verpackung war ein weiteres Zubehör namens Crossbody Strap erwähnt. Nun gibt es nähere Informationen, um was für ein iPhone 17 Zubehör dabei handeln könnte.

Die zuletzt geleakten iPhone 17 Hüllen besitzen an der Unterseite Öffnungen für eine Tragebandschlaufe. Ähnliche Öffnungen befinden sich auch am AirPods Pro 2 Case. Nun gibt es weitere Informationen, um was es sich beim Crossbody Strap handeln könnte. Offenbar setzt Apple dabei auf ein Magnetsystem. Majin Bu schreibt

Der Crossbody Strap verfügt über ein innovatives Magnetsystem, das sich nahtlos in iPhone 17 Hüllen integrieren lässt. Ich habe mit einem Designer zusammengearbeitet, dem ich die Informationen zur Verfügung gestellt habe. Theorien besagen, dass der Strap einen flexiblen Metallkern besitzt, der ihn über seine gesamte Länge vollständig magnetisch macht. An den Enden schließen entgegengesetzt zum Strap polarisierte Ringe das System mit erhöhter Festigkeit und sorgen für einen robusten Halt. Dieser Mechanismus ermöglicht ein intuitives Anbringen und Abnehmen, macht herkömmliche Haken oder Schlaufen überflüssig und ist perfekt für alle, die Wert auf praktische iPhone 17 Hüllen legen.

Tragebandschlaufe werden normalerweise zusammengehalten, indem der Gurt durch sich selbst geschlungen wird, wobei eine dünne Schnur daran befestigt ist, um das Gewicht des Zubehörs zu tragen. Das Zubehör von Apple scheint lediglich auf zwei Verbindungsmagneten zu beruhen und nicht durch sich selbst geschlungen zu sein.

Der Leaker gibt auch zu verstehen, dass das Zubehör auch mit dem neuen AirPods Pro 3-Case kompatibel sein könnte. Die eingebundenen Bilder zeigen Imitate, die dem offiziellen Apple Crossbody Strap ähneln sollen.