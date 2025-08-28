Anfang September findet die IFA 2025 in Berlin statt. AVM bzw. neuerdings FRITZ! gibt einen Ausblick, welche Neuheiten uns auf der Messe erwarten. Highlight ist sicherlich die FRITZ!Box 6690 Pro mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie Telefonie am Kabelanschluss. Dies ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die das Berliner Unternehmen präsentiert.

FRITZ! zeigt Neuheiten zur IFA

FRITZ! zeigt zur IFA 2025 eine breites Portfolio für Kabel- und Glasfaseranschlüsse, marte Einsteigermodelle für DSL und Mobilfunk, leistungsstarke Wi-Fi 7 Repeater und neue WLAN Mesh Sets vervollständigen das Wi-Fi-7-Portfolio aus dem Hause FRITZ! für das beste digitale Zuhause.

FRITZ!Box 6690 Pro

Bei der FRITZ!Box 6690 Pro handelt essen sich um den weltweit ersten Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band, integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. Das Ergebnis: Ein schneller und zuverlässiger Internetzugang, überragende WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine umfassende Kompatibilität mit verschiedensten Geräten für die lückenlose Abdeckung im Heimnetz. Die FRITZ!Box 6690 Pro hat alle Telefoniefunktionen, Smart-Home mit Zigbee/Matter- und DECT-ULE-Unterstützung sowie die beliebten FRITZ!OS-Funktionen wie VPN, Kindersicherung und Mediaserver mit an Bord. Ein absolutes All-in-One-Paket für anspruchsvolle Nutzer mit Kabelanschluss, die das Beste aus ihrem digitalen Zuhause herausholen wollen.

Highlights

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2×2 auf 6 GHz, 4×4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-LAN-Anschluss und 3 x LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

2 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 2 analogen Telefonanschlüssen (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, vorbereitet für Matter

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart Handel und UVP folgen

FRITZ!Box 7630 und FRITZ!Box 4630: Wi-Fi 7 für jeden Haushalt

Ebenfalls neu in der Produktpalette sind zwei FRITZ!Box-Modelle, die modernes Wi-Fi 7 erschwinglich machen. Die FRITZ!Box 7630 ist der ideale Einstieg in die Welt des Wi-Fi 7 inklusive Multi-Link-Operation (MLO). Sie unterstützt DSL-Verbindungen und bietet mit bis zu 300 Mbit/s eine stabile und zuverlässige Verbindung für Homeoffice und alltägliche Online-Aktivitäten. Für Nutzer mit vorhandenem Glasfasermodem (ONT) ist die FRITZ!Box 4630 die beste Wahl. Sie sorgt dank Dualband-Wi-Fi 7 und je einem 2,5 Gigabit-LAN und WAN-Port für latenzarmes Gaming und ein ruckelfreies Streaming-Erlebnis. Beide Modelle bieten nicht nur schnelles Internet, sondern auch die beliebten FRITZ!-Funktionen für Telefonie, Smart Home (via DECT ULE) und höchste Netzwerksicherheit dank IPv6.

Highlights (7630)

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, W-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Highlights (4630)

WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 Gbit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Weitere Neuheiten für Mobilfunk, Telefonie und Wi-Fi 7

Die erstmals auf der IFA vorgestellte FRITZ!Box 6825 4G ist der ideale Einsteiger für mobiles Surfen. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internet mit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s über 4G/LTE und 3G. Dank der Stromversorgung über USB-C und der Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen ist die robuste FRITZ!Box der perfekte Begleiter für unterwegs. Wer volles Tri-Band-Wi-Fi 7 mit bis zu 2,8 GBit/s an seinem Notebook oder PC nutzen will, für den ist der neue FRITZ!WLAN Stick 6700 die perfekte Lösung. Das winzige Kraftpaket unterstützt Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band und sorgt ohne viel Aufwand für maximale Internet-Geschwindigkeiten und beste Stabilität. Dank der einfachen Einrichtung an jedem beliebigen Router und WPS ist er im Handumdrehen in Betrieb. Ebenfalls Premiere feiert das FRITZ!Fon M3, mit dem sich nicht nur in HD-Qualität schnurlos telefonieren lässt, sondern auch das FRITZ! Smart Home einfach und entspannt bedienen lässt.

Highlights (6825)

WLAN-Router für Mobilfunk über 4G und 3G bis 300 Mbit/s

Wi-Fi 6 bis 600 Mbit/s (2.4 GHz)

Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh

1 x Gigabit-LAN

Stromversorgung über USB Typ C

Kompatibel mit Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Highlights (6700)

Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC

Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Highlights (M3)