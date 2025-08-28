Letzten Monat hat AVM (heißt mittlerweile FRITZ!) mit dem Rollout von FRITZ!OS 8.20 begonnen. Am heutigen Tag veröffentlichen die Entwickler das Update für drei weitere FRITZ!Bos Modelle. Die Rede ist von der FRITZ!Box 7590 AX sowie FRITZ 7583/7583 VDSL.

FRITZ!OS 8.20 für FRITZ!Box 7590 AX, 7583/7583 VDSL veröffentlicht

Ab sofort steht FRITZ!OS 8.20 für die FRITZ!Box 7590 AX sowie FRITZ!Box 7583/7583 VDSL als Download bereit. Das Update, welches über 40 Neuerungen und Verbesserungen beinhaltet, kann in gewohnter Manier über die Benutzeroberfläche installiert werden.

Exemplarisch blicken wir euch die Highlights der Release-Note für die FRITZ!Box 7590 AX

Der neue Online-Monitor zeigt die Internetnutzung der Top-Verbraucher und ausgewählter Heimnetzgeräte übersichtlich grafisch an

Mesh-Optimierung – für höhere Stabilität und besseren Datendurchsatz wählen FRITZ!Repeater selbständig die optimale Verbindung im Mesh

Mehr Möglichkeiten im Smart-Home für das Auslösen von Routinen und zahlreiche weitere interessante Neuigkeiten

Die neue, einfach benutzbare FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das Teilen eines Datei-Ordners, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln und teilen

Vereinfachte Benutzerführung bei der Kindersicherung – Zugangsprofile und ihre zugehörigen Heimnetzgeräte werden jetzt übersichtlich dargestellt

Schutz vor Ausfall der Internetverbindung: FRITZ! Failsafe wechselt automatisch auf eine Ersatzverbindung, z.B. Mobilfunk

Energieverbrauch der FRITZ!Box senken mit EEE (Energy Efficient Ethernet). Nun separat einstellbar für den WAN- oder die LAN-Anschlüsse

Dazu gesellen sich allerhand weitere Verbesserungen und Neuerungen. Im Laufe des heutigen Tages hatten wir euch bereits auf verschiedene Neuerungen aufmerksam gemacht, die FRITZ! zur IFA 2025 präsentieren wird.