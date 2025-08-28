Apples Wallet-App gehört mittlerweile zur Grundausstattung für viele iPhone-Nutzer. In den USA hatte jedoch vor kurzem eine neue Funktion der digitalen Geldbörse für Unmut gesorgt. So erhielten US-Kunden ungefragt über die Wallet-App Rabattcoupons für Apples Formel-1-Film als Push-Mitteilung. Die Aktion stieß auf breite Kritik, da viele Nutzer sich über die unerwünschte Werbung ärgerten. Jetzt reagiert Apple und bietet seinen Nutzern mehr Kontrolle über die Werbemitteilungen.

Wallet-Werbung deaktivieren

Wie 9to5Mac berichtet, reagiert Apple schnell auf die negative Resonanz und führt mit iOS 26 detailliertere Einstellungsmöglichkeiten ein. Nutzer können dank des Updates gezielt steuern, welche Arten von Mitteilungen die Wallet-App senden darf.

Während frühere iOS-Versionen nur eine pauschale Kontrolle über Wallet-Mitteilungen boten, differenziert das System nun zwischen fünf spezifischen Bereichen. Nutzer können separat entscheiden, ob sie Benachrichtigungen zu Transaktionen, Bestellungen, vorab autorisierten Zahlungen, neuen Features oder eben Angeboten und Werbung erhalten möchten.

Die entsprechenden Optionen befinden sich in den iPhone-Einstellungen unter „Mitteilungen“ und dann „Wallet“. Alternativ führt der Weg über das Drei-Punkte-Menü in der Wallet-App zu den Mitteilungseinstellungen. Die Werbemitteilungen sind standardmäßig in iOS 26 aktiviert, somit müssen Nutzer auf jeden Fall Hand anlegen, wenn sie keine Werbung erhalten möchten.

Der Release der finalen Version von iOS 26 steht kurz bevor. Am 09. September wird Apple das iPhone 17 Lineup vorstellen, woraufhin iOS 26 mit dem Verkaufsstart der neuen iPhones veröffentlicht wird.