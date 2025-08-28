Vodafone bringt mit dem „Vodafone Ultra Hub 7 Kabel“ einen neuen Kabelrouter mit Wi-Fi 7 und 2,5 Gbit LAN-Anschluss auf den Markt, der für Highspeed-Intenet sorgen soll. Ein optional erhältlicher Wi-Fi 7 Mesh-Repeater erweitert euer Heim-Netzwerk.

Vodafone Ultra Hub 7 Kabel ist da

Um in den heimischen vier Wänden schnelles Internet zu nutzen, benötigt ihr nicht nur einen leistungsstarken Internetanschluss. Auch die Hardware sowie die WLAN-Versorgung innerhalb des heimischen Netzwerks ist von entscheidender Bedeutung. Hier ist oftmals Nachholbedarf, so dass die heimischen vier Wände nicht ausreichend abgedeckt sind.

Um Nutzern unter die Arme zu greifen, bietet Vodafone nun ein brandneues Hardware-Set – bestehend aus Kabel-Router und Verstärker – an. . Der Ultra Hub 7 Kabel ist mit neuester Wi-Fi 7 Technik für deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und niedrigere Latenzen im heimischen Netzwerk ausgestattet. Zudem bietet das Gerät einen

2,5 Gbit LAN-Anschluss.

Mit der UltraConnect-App könnt ihr den Router über euer Smartphone steuern, ihr Heimnetz überwachen und optimieren. Auch das Gaste-WLAN könnt ihr über die App einschalten. Zur Erweiterung der WLAN-Reichweite bietet Vodafone optional einen ebenfalls Wi-Fi 7-fähigen Mesh-Verstärker an.

Vodafone bietet den Ultra Hub 7 in Verbindung mit einem GigaZuhause Kabel-Tarif zu monatlich 4,99 Euro an. Der monatliche Mietpreis für den SuperWLAN 7 Verstärker liegt bei 2,99 Euro.

