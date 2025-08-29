Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Am heutigen Freitag sind „KPOPPED“ und „Shape Island – Staffel 2“ auf dem Video-Streaming-Portal gestartet.

Apple TV+: „KPOPPED“ und „Shape Island – Staffel 2“ sind gestartet

Am heutigen Tag starten nicht nur neue Episoden zu bereits angelaufenen Serien, auch zwei komplett neue Originals stehen auf der Video-Streamig-Plattform bereit. Einmal wird es musikalisch und einmal wird das jüngere Publikum angesprochen.

K-Pop-Song-Battle-Serie „KPOPPED“ startet auf Apple TV+

Anfang dieses Jahres angekündigte, startet heute die K-Pop-Song-Battle-Serie „KPOPPED“ auf Apple TV+. Die Show mit den ausführenden Produzenten Lionel Richie und Miky Lee bringt einige der größten Namen der westlichen Musik und Top-K-Pop-Idole zusammen, um legendäre Hits mit unerwarteten, energiegeladenen Neuinterpretationen zu präsentieren. Alle Folgen von „KPOPPED“ erscheinen weltweit am Freitag, den 29. August, auf Apple TV+.

Moderiert von Schauspieler und Komiker Soojeong Son („Servant“, „Search Party“), tun sich in jeder Folge westliche Chart-Topper mit gefeierten K-Pop-Gruppen zusammen, um einen ihrer größten Songs neu zu interpretieren. Der Höhepunkt sind mutige, gemeinsame Bühnenauftritte. Mit nur wenig Zeit zum Proben liefern diese genreübergreifenden Partner elektrisierende Interpretationen für ein Live-Publikum in Seoul, das über die herausragendste „K-Pop“-Performance des Abends abstimmt. Nachdem der Gewinner des Song-Battles feststeht, beenden die K-Pop-Idole die Folge mit einem aufregenden Auftritt.

„Shape Island – Staffel 2“ ist da

Im Juli dieses Jahres hatte Apple TV+ bestätigte, dass man die Stop-Motion-Serie „Shape Island“ in die zweite Stafel schickt. Kaum ausgesprochen, steht die Fortsetzung der Kinder- und Familienserie auch schon bereit. Zum Start können alle acht Episoden der zweiten Staffel angerufen werden.

Die Emmy-prämierte Serie von Apple TV+ spielt auf einer bezaubernden Insel und lädt die Zuschauer ein, gemeinsam mit dem ernsten Quadrat, dem unerschrockenen Kreis und dem kniffligen Dreieck Spaß zu haben, nach Antworten zu suchen und ihre Freundschaft zu vertiefen – und dabei zu lernen, mit den Unterschieden des anderen umzugehen. „Shape Island“ zeigt Kindern, dass Freundschaft viele Formen annehmen kann.

