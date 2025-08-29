Wie DWDL berichtet, beginnt für Apple TV+ das deutsche Fernsehjahr mit einem starken Auftritt. Sechs Nominierungen für die Serie „KRANK Berlin“ bringen den Streamingdienst auf Anhieb in die Spitzengruppe der möglichen Preisträger beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis. Die düstere und gesellschaftlich relevante Dramaserie wurde zunächst von Sky produziert und nach dem Ausstieg des Senders gemeinsam von ZDF und Apple TV+ weitergeführt. Ein kluger Schritt, wie sich zeigt. Mit der hohen Anzahl an Nominierungen platziert sich Apple TV+ sogar vor Netflix, Amazon Prime Video und MagentaTV.

Ein Fernsehjahr im Zeichen des Wandels

Die diesjährigen Nominierungen spiegeln deutlich wider, wie tiefgreifend sich die deutsche Fernsehlandschaft verändert. Jury-Vorsitzender Wolf Bauer spricht von einem Jahr, das von der digitalen Transformation geprägt war. Streaminganbieter und klassische Sender nähern sich inhaltlich und strukturell immer weiter an. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten seien mutige Entscheidungen und kreative Impulse klar erkennbar.

Während im fiktionalen Bereich viele Formate mit innovativen Ansätzen glänzten, zeigte sich im Bereich der Unterhaltungsshows ein gegenteiliger Trend. Dort beobachtete die Jury eine gewisse Zurückhaltung. Neue Ideen blieben Mangelware. Im Informationsbereich waren es erneut die großen Themen der Zeit, die dominiert haben. Bei der Behandlung des Ukrainekriegs, politischer Umbrüche und der Innenpolitik zeigte sich eine hervorragende journalistische Qualität der Beiträge.

Die Preisverleihung findet am 9. und 10. September statt.

„KRANK Berlin“ auf Apple TV+

Apple TV+ darf sich berechtigte Hoffnungen machen, bei der Gala ausgezeichnet zu werden. Wie die Nominierungen zeigen, beweist Apple TV+ mit „KRANK Berlin“, dass ein einzelnes, stark produziertes Format mehr bewirken kann als ein überladener Katalog.

Die Serie begleitet die Leitung einer chaotischen Notaufnahme im überfülltesten Krankenhaus Berlins. Schnell wird deutlich, dass die Arbeit in dem Krankenhaus keine leichte Aufgabe für die junge Dr. Parker ist. Als sie versucht, notwendige Reformen durchzusetzen, sieht sich Parker mit dem Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgestatteten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals konfrontiert, das nur mit einer unverzichtbaren Portion schwarzen Humors durchhält. Doch angesichts eines zunehmend gnadenlosen Gesundheitssystems muss das angeschlagene Team seine Differenzen beiseitelegen und zusammenhalten, um Leben zu retten.