Anfang dieser Woche veröffentlichte Anfang dieser Woche eine neue Betaversion von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. Ab sofort steht mit der Beta 7 auch eine neue Vorabversion von Xcode zur Verfügung. Diese hat zwei spannende Neuerungen im Gepäck.

Apple veröffentlicht Xcode 26 Beta 7 mit GPT-5-Unterstützung und Claude-Integration

Mit der jüngsten Beta 7 unterstützt Xcode jetzt GPT-5, so dass Entwickler neue Konversationen wahlweise mit GPT-5 oder GPT-4.1 starten können. GPT-5 ist die neue Standardoption, wobei zwei Modelle zur Auswahl stehen. GPT-5 ist für schnelle, qualitativ hochwertige Ergebnisse optimiert, die laut Apple für die meisten Programmieraufgaben geeignet sind.

Für aufwendigere und schwierigere Aufgaben können Entwickler GPT-5 (Reasoning) auswählen. Dabei nimmt sich die künstliche Intelligenz mehr zum Nachdenken, bevor eine Antwort gegeben wird.

Claude in Xcode ist jetzt im Intelligence-Einstellungsfenster in der Xcode-App verfügbar, sodass Benutzer ihr vorhandenes kostenpflichtiges Claude-Konto hinzufügen und Claude Sonnet 4 für Codierungsaufgaben verwenden können.

Bei Xcode handelt es sich um eine von Apple zur Verfügung gestellte Entwicklungsumgebung, um Apps für iPhone, iPad, Mac und Co. zu entwickeln. Mit der Unterstützung von ChatGPT und Claude bietet euch Xcode die Möglichkeit, ihren bevorzugten Chatbot zu verwenden. Entwickler können außerdem API-Schlüssel anderer Anbieter nutzen oder lokale Modelle auf Apple Silicon Macs ausführen.