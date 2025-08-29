Etwas mehr als eine Woche müssen wir uns noch gedulden, bis Apple am 09. September das iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ankündigen wird. Zu den Funktionen der neuen Modelle haben wir in den letzten Tagen bereits gelesen, doch wie sieht es mit der Preisgestaltung aus? Bleiben die Preise stabil? Erhöht Apple die Preise? Oder liegt die Antwort irgendwo in der Mitte?

iPhone 17: Gerüchte zu den Preisen

Gefühlt ist in den letzten Jahren alles teurer geworden. Umso erfreulicher ist es, dass die iPhone-Preise durchaus konstant geblieben sind. Zwar gab es in der Vergangenheit regelmäßig Gerüchte, dass Apple die Preise anziehen wird, erlebt haben wir dies allerdings nicht wirklich. In diesem Jahr könnte es bei den verschiedenen Modellen eine leichte Preiserhöhung geben.

Folgende Dollar-Preise wurden zuletzt gehandelt:

iPhone 17: 799 Dollar (keine Erhöhung)

iPhone 17 Air: 949 Dollar (50 Dollar mehr als das letztjährige Plus-Modell)

iPhone 17 Pro: 1049 Euro (Erhöhung um 50 Dollar)

iPhone 17 Pro Max: 1249 Euro (Erhöhung um 50 Dollar)

Ein paar Überlegungen gibt es hierzu allerdings anzustellen. Das iPhone 17 Air ist ein komplett neues Modell, so dass dieses nicht direkt mit dem iPhone 16 Plus zu vergleichen ist. Dem iPhone 17 Pro wird nachgesagt, dass es standardmäßig mit 256GB Speicher statt 128GB Speicher ausgestattet sein wird. Von daher würden Kunden zwar 50 Dollar für das Basismodell mehr bezahlen, dafür erhalten sie aber auch deutlich mehr Speicherplatz. Zudem könnten die jeweiligen Preiserhöhungen auf Importzölle zurückzuführen sein.