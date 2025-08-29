Nachdem die Deutsche Telekom kürzlich über über den Ausbau ihres Glasfasernetzes informiert hat, gibt es nun ein frisches Update zum Mobilfunknetzes des Bonner Unternehmens. So wurden im Juli 2025 unter anderem 115 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen.

Telekom: 115 neue Mobilfunkstandorte im Juli 2025 errichtet

Die Deutsche Telekom gibt eine Wasserstandameldung zum Ausbau ihres Mobilfunknetzes. Im vergangenen Monat wurden insgesamt 115 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. An 741 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. An 257 dieser Standorte ist 5G erstmals angeschaltet worden. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte wurden in Nordrhein-Westfalen (23) in Betrieb genommen, gefolgt von Hessen (17) und Bayern (15). Bei den Kapazitätserweiterungen an bestehenden Standorten führte Nordrhein-Westfalen die Liste an (154), gefolgt von Baden-Württemberg (94) und Bayern (79). Aktuell können bundesweit weit über 98 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Ultra-Kapazitätsnetz? Noch nie gehört? Die Telekom baut ein Ultra-Kapazitätsnetz auf. Durch eine Kombination von Maßnahmen wird sich die Kapazität im Telekomnetz verdoppeln. 90 Prozent der Standorte bieten künftig eine Download-Kapazität von 1 Gigabit pro Sekunde pro Zelle.

Alle Standorte nutzen künftig Low-Band-Frequenzen (700, 800 und 900 MHz). Diese bieten hohe Reichweite und gute Netzabdeckung – auch in Gebäuden. Sie bilden die Basis für eine lückenlose Mobilfunkversorgung. 90 Prozent der Standorte erhalten zusätzlich Mid-Band-Frequenzen (1.500, 1.800 und 2.100 MHz). Diese ermöglichen hohe Übertragungsraten und niedrige Reaktionszeiten. Sie sind die Leistungsträger im Mobilfunknetz. An Verkehrsknotenpunkten kommt gezielt das 3,6-GHz-Band zum Einsatz. So bleibt die Mobilfunknutzung reibungslos.

Die Backbone-Infrastruktur wird für das Ultra Kapazitätsnetz ausgebaut. 85 Prozent der Standorte erhalten Glasfaser mit mehr als 10 Gigabit pro Sekunde.