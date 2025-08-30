Apple-Fans überraschen immer wieder mit kreativen Projekten zu ihren Lieblingsprodukten. Nach dem Lego Apple Store Konzept vom Mai 2024 hat nun ein weiterer Apple- und Lego-Fan eine beeindruckende Hommage geschaffen. So verwandelte der Designer Terauma den legendären iMac G3 in ein detailreiches Lego-Set mit 700 Klemmbausteinen.

Ein iMac G3 aus Lego

Der im Jahr 1998 eingeführte iMac G3 revolutionierte das Design von Desktop-Computern. Mit seinen durchscheinenden Kunststoffelementen und eleganten Kurven hob er sich drastisch von den langweiligen beigen Kisten der Konkurrenz ab. Das markante Design machte den Computer zu einer Ikone, die in unzähligen TV-Serien und Musikvideos zu sehen war.

Nun lässt der Lego-Designer Terauma den iMac G3 erneut aufleben. Für sein Projekt wählte er die klassische „Bondi Blue“-Farbgebung für sein Lego-Modell. Dabei blieb kein Detail unbeachtet. Das Set umfasst sogar die charakteristische Tastatur und die berühmt-berüchtigte Hockey-Puck-Maus der ersten iMac-Generation. Besonders beeindruckend sind die miniaturisierten Nachbildungen der Kathodenstrahlröhre und des Motherboards im Inneren des Computers.

„Als Kind spielten mein Bruder und ich oft Spiele auf diesem iMac“, erklärt der Designer seine Motivation. „Mit diesem Lego-Set wollte ich Menschen die Möglichkeit geben, diesen nostalgischen Computer noch einmal zu erleben.“

Hürden auf dem Weg zur Umsetzung

Das Projekt wurde auf der Lego Ideas Plattform eingereicht, wo es auf die Unterstützung der Community angewiesen ist. Um von Lego überhaupt für eine offizielle Produktion in Betracht gezogen zu werden, sind 10.000 Stimmen erforderlich.

Selbst wenn das Ziel erreicht wird, steht das Projekt vor einer gewaltigen Hürde. Die Designrechte für den iMac G3 liegen bei Apple. Eine offizielle Veröffentlichung wäre nur mit einer Lizenzvereinbarung möglich, welche in der Vergangenheit für Fanprojekte dieser Art nur selten erteilt wurde. Die Chancen für eine Massenproduktion sind daher äußerst gering.

Unabhängig vom Ergebnis bleibt das Modell eine wundervolle Hommage an ein Stück Technikgeschichte. Es zeigt eindrucksvoll die anhaltende Faszination, die von Apples Designklassikern ausgeht und wie kreativ die Fangemeinde damit umgeht.