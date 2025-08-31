Seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 hat Apples automatische Unfallerkennung bereits in verschiedenen Unfallsituationen eine wichtige Hilfestellung geleistet. So auch bei der 16-jährigen Lindsay Leskovac, als sie nachts auf dem Heimweg war und am Steuer einschlief. Ihr Wagen kam von der Straße ab, was zu einem schweren Unfall führte.

iPhone erkennt Unfall und alarmiert Rettungskräfte

Lindsay verlor bei dem Unfall das Bewusstsein und erlitt dabei ernsthafte Verletzungen. In dieser kritischen Situation, in der jede Sekunde zählt, reagierte ihr iPhone 14. Das Gerät erkannte den heftigen Aufprall mithilfe seiner Sensoren, setzte vollkommen selbstständig einen Notruf an die Rettungsleitstelle ab und übermittelte den genauen Standort. So konnten die Rettungskräfte zeitnah eintreffen.

Lindsays Mutter, die von der Funktion bisher nichts wusste, betonte gegenüber WFMJ, dass Apples Technik ihrer Tochter vermutlich das Leben gerettet hat.

“Der Mitarbeiter des Feuerwehr- und Rettungsdienstes sagte mir, dass laut 911 das Telefon den Anruf getätigt habe. Also habe ich mich näher damit befasst, um herauszufinden, wer genau den Anruf getätigt hat und wie es dazu gekommen ist. Ich habe herausgefunden, dass iPhones, wenn man ein 14 oder neueres Modell hat (und sie hat das iPhone 14) über eine automatische Unfallerkennungsfunktion verfügen, sofern die Einstellung aktiviert ist.”

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Die Erkennung von Unfällen beruht auf fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen erkannt werden. Apple warnt jedoch, dass die Funktion „nicht alle Autounfälle erkennen kann“.

Die Unfallerkennung wird ab dem iPhone 14 und ab der Apple Watch Series 8, der Apple Watch SE (2. Generation) und der Apple Watch Ultra oder neuer unterstützt.

Wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird, zeigt ein unterstütztes iPhone oder eine Apple Watch eine Warnung an und gibt einen Alarm aus. Wenn der Benutzer in der Lage ist, kann er den Notdienst anrufen, indem er den Notruf-Schieberegler auf dem iPhone oder der Apple Watch betätigt. Reagiert er nach 10 Sekunden nicht auf den Alarm, startet das Gerät einen weiteren 10-Sekunden-Countdown. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst und übermittelt die Standortdaten.