Während wir gespannt auf die Enthüllung des iPhone 17 Lineups warten, rücken zunehmend auch die kleinen aber feinen Details in den Fokus. Jenseits von Prozessorleistung und neuen Kamerasystemen scheint Apple auch eine Überarbeitung seines Zubehörs zu planen. Nachdem der Leaker Majin Bu vor Kurzem einige Muster der „TechWoven“ und „Liquid Silicone“ Cases gezeigt hat, ist jetzt das Clear Case für das iPhone 17 Pro und Pro Max an der Reihe.

iPhone 17 Pro Clear Case

Majin Bu berichtet von einem Redesign, das die bisherige Ästhetik von Apples Clear Case grundlegend verändern würde. Die Rückseite soll demnach nicht mehr vollständig transparent sein. Stattdessen könnte eine teiltransparente Fläche mit einem größeren weißen Bereich das Design prägen. Auf dieser Fläche soll gut sichtbar ein Apple Logo platziert werden.

Das neue Clear Case könnte zudem mit zwei kleinen Aussparungen am unteren Rand ausgestattet werden. Diese Öffnungen sind für die Befestigung eines Trageriemens oder des neuen Crossbody Strap gedacht. Nutzer könnten ihr iPhone so bequem umhängen oder sicher am Handgelenk tragen.

Interessant ist auch die Information, dass Apple offenbar mit getönten Versionen des Clear Case experimentiert. Auch wenn diese wahrscheinlich nicht direkt zum Start des iPhone 17 verfügbar sein werden, öffnet es die Tür für zukünftige saisonale Kollektionen oder limitierte Editionen. Ein Hauch von Farbe könnte der sonst so dezenten Hülle durchaus guttun und eine persönliche Note verleihen. Wir können also gespannt sein, welche Überraschungen Apple für sein Zubehörportfolio noch bereithält.

Am 9. September gibt Apple unter dem Motto „Unfassbar. Und fast da.“ (bzw. im Englischen „Awe dropping.“) den Startschuss für seine Herbstprodukte. Erwartet werden vier neue iPhone-Modelle, mindestens zwei neue Apple Watch Modelle und möglicherweise neue AirPods Pro.