Nach dem Update ist vor dem Update. Nachdem Apple kürzlich iOS 18.6.2 veröffentlicht hat, steht nun das nächste iOS 18.X Update bevor. Begleitend zu iOS 26 wird Apple auch iOS 18.7 für kompatible iPhone-Modelle freigeben.

Apple bereitet Freigabe von iOS 18.7 vor

Die Kollegen von Macrumors haben in ihrer Serverlogs Hinweise auf iOS 18.7 entdeckt. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis das X.7 Update freigegeben wird. Zumindest war es in der Vergangenheit so, nachdem entsprechende Einträge in den Serverlogs auftauchten.

Wir gehen davon aus, dass iOS 18.7 parallel zu iOS 26 veröffentlicht wird. Das X.7 Update dürfte allerdings keine neuen Funktionen mit sich bringen. Vielmehr wird Apple Fehler beseitigen und Sicherheitslücken schließen. iOS 18.7 dürfte eins der letzten Updates sein, welches für iPhone XS, iPhone XS Max, und iPhone XR veröffentlicht wird. Diese Geräte sind nicht mit iOS 26 kompatibel.

Um iOS 26 installieren zu können, ist ein iPhone 11 oder neuer notwendig. Die Beta-Phase zu iOS 26 nähert sich dem Ende. In den letzten Jahren wurde das jeweilige große iOS-Update am Montag nach der iPhone-Keynote veröffentlicht. In diesem Jahr könnte die finale Version von iOS 26 am 15. September 2025 freigegeben.