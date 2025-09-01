Apple stattet seine Mitarbeiter mit einem neuen KI-Tool aus, um die Produktberatung in den Apple Stores zu verbessern. Wie 9to5Mac berichtet, soll der Chatbot namens Asa dem Verkaufspersonal dabei helfen, schneller auf Fragen zu antworten und die Vorteile von Apple-Produkten überzeugend zu vermitteln.

Apple schult Mitarbeiter mit KI-Chatbot

Asa wird in die interne Mitarbeiter-App SEED eingebunden. Die Plattform dient dem Personal schon lange als zentrales Schulungswerkzeug für neue Produkte und Software. Durch den Chatbot können Angestellte nun direkt Fragen zu spezifischen Anwendungsfällen stellen oder sich die Alleinstellungsmerkmale eines iPhone im Detail erklären lassen. So sollen insbesondere neue Teammitglieder schneller auf ein hohes Beratungsniveau gebracht werden. Der Zeitpunkt für die Einführung ist dabei geschickt gewählt, denn das Training für das kommende iPhone 17 steht bald an.

Apple is adding an AI chatbot to a 2nd app. After adding the beta feature to the Support app earlier this month, Apple is now testing Asa – the „AI assistant for Apple sales“ inside its retail training app, SEED. Employees can use Asa to help sell Apple products to customers. pic.twitter.com/78Sozcw2MV — Aaron (@aaronp613) August 31, 2025

Während Asa intern die Verkaufsteams stärkt, soll ein öffentlicher KI-Chatbot von Apple in Zukunft Kundenanfragen in der Support-App beantworten. Einige Nutzer haben bereits Zugriff auf den neuen „Support Assistant“. Das System soll als erste Hilfestufe dienen, bevor Kunden mit einem echten Apple-Mitarbeiter sprechen. Die bestehende Chat-Funktion innerhalb der App war bisher ausschließlich für Gespräche mit realen Supportkräften vorgesehen. Der Chatbot-Assistent soll Apple entlasten und den Weg zur Lösung künftig verkürzen. Der KI-Assistent bietet Antworten zu bestimmten Produkten, Diensten und technischen Problemen.