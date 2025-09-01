Apple bietet für seine Produkte verhältnismäßig lange Support an. Früher oder später ist jedoch für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, dass der Hersteller aus Cupertino die Unterstützung einstellt. Nun hat Apple einige Produkte abgekündigt und andere als vintage erklärt.

Apple schickt 11 Zoll MacBook Air in Rente

Apple hat das 11 Zoll MacBook Air und zwei weitere Macs als obsolet (abgekündigt) erklärt. Bei den anderen Macs handelt es sich laut Support Dokument um das MacBook Pro (13 Zoll, 2017, 4 Thunderbolt 3 Ports) und MacBook Pro (15 Zoll, 2017).

Produkte werden als abgekündigt eingestuft, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als sieben Jahren eingestellt hat. Apple stellt jegliche Hardwareserviceleistungen für abgekündigte Produkte ein, und Service Provider können keine Teile für abgekündigte Produkte bestellen. Mac-Laptops können für einen verlängerten Reparaturzeitraum nur für die Batterie für bis zu zehn Jahre ab dem Datum qualifiziert sein, an dem das Produkt zuletzt zum Verkauf bereitgestellt wurde, je nach Verfügbarkeit der Ersatzteile.

Aktuell verkauft Apple ein 13,6 Zoll und 15,3 Zoll MacBook Air. Zudem bietet Apple ein 14,2 Zoll und 16,2 Zoll MacBook Pro an. Zudem wird ein neues 12,9 Zoll MacBook mit A18 Pro Chip gehandelt, welches in den kommenden Wochen vorgestellt werden könnte.

Darüberhinaus hat Apple das iPhone 18 Plus mit 64Gb und 256Gb als Vintage erklärt. Produkte gelten als Vintage, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als fünf und weniger als sieben Jahren eingestellt hat.