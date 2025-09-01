Drei Jahre nach der Ankündigung von CarPlay Ultra hatte Apple im Mai seine nächste Infotainment-Stufe gezündet, allerdings in homöopathischer Dosis. Wer nicht gerade in Nordamerika wohnt und einen brandneuen Aston Martin DB12 besitzt, bleibt außen vor. Das soll sich bald ändern. So berichtet nun Top Gear, dass Hyundais kommender IONIQ 3 ebenfalls die nächste Generation von CarPlay unterstützen wird.

CarPlay Ultra im Hyundai IONIQ 3

Wie zuerst das britische Magazin Top Gear verkündete, wird der IONIQ 3 von Werk aus für CarPlay Ultra vorbereitet sein. Das Fahrzeug selbst verspricht viel. Es soll als kleineres und erschwinglicheres Elektroauto positioniert werden, das dennoch eine beeindruckende Reichweite von fast 600 Kilometern mit einer vollen Ladung erreichen kann. Hyundai plant die Vorstellung einer Konzeptversion auf der IAA Mobility in München Anfang September. Der Marktstart für das Serienmodell ist für die erste Hälfte des Jahres 2026 angesetzt. Die Integration von CarPlay Ultra wäre ein starkes digitales Verkaufsargument.

CarPlay Ultra geht weit über das hinaus, was man vom bisherigen CarPlay gewohnt ist. Statt nur Apps auf dem zentralen Display zu spiegeln, greift das System tief in die Fahrzeugelektronik ein. Das ermöglicht es beispielsweise, Navigationsanweisungen von Apple Maps direkt im digitalen Cockpit hinter dem Lenkrad anzuzeigen. Auch grundlegende Fahrzeugfunktionen wie die Steuerung der Klimaanlage oder des Radios sind als eigene Apps in der CarPlay-Umgebung verfügbar. Die Benutzeroberfläche wird dabei für jedes Fahrzeugmodell individuell angepasst und spiegelt die Designsprache des Herstellers wider, wobei der Fahrer aus verschiedenen Layouts wählen kann. Das iPhone liefert die App-Daten, während das Auto Fahrinformationen wie Geschwindigkeit oder Reifendruck nahtlos bereitstellt.

Derzeit ist die Verbreitung von CarPlay Ultra noch sehr überschaubar. Apple hatte jedoch im Zuge der Ankündigung von CarPlay Ultra eine Unterstützung von weiteren Marken in Aussicht gestellt, darunter auch Hyundai und seine Schwestermarken Kia und Genesis. Der IONIQ 3 wäre daher ein logischer und wichtiger Schritt, um die Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Währenddessen zeigen sich andere Schwergewichte der Branche wie Audi, BMW oder Mercedes-Benz noch zurückhaltend und haben vorerst keine Pläne für eine Einführung. Ihre Entscheidung könnte sich jedoch ändern, sobald die Vorteile von CarPlay Ultra in immer mehr Fahrzeugen sichtbar werden.