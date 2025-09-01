Für die kleine Plastikkarte im iPhone könnten bald die Tage gezählt sein. Was in den USA bereits seit dem iPhone 14 Standard ist, scheint nun den Sprung über den Atlantik zu schaffen. So deuten neue Hinweise darauf hin, dass Apple mit der iPhone 17 Generation den physischen SIM-Kartenslot auch in Europa entfernen wird.

Apple-Händler erhalten eSIM-Schulung

Wie MacRumors berichtet, wurden Mitarbeiter von autorisierten Apple-Händlern in der EU angewiesen, bis Anfang September eine spezielle Schulung zum Thema eSIM abzuschließen. Der Zeitpunkt ist dabei aufschlussreich, denn die Frist endet nur wenige Tage vor der erwarteten Präsentation der neuen iPhone 17 Modelle. Die Schulungsinformationen sind zudem in einer globalen App für Händler verfügbar.

Dieser Zusammenhang legt nahe, dass Apple seine Verkaufspartner gezielt auf ein neues Produkt ohne den gewohnten SIM-Einschub vorbereitet. Für Nutzer bringt der Wechsel von einer physischen SIM zu einer fest im Gerät verbauten eSIM handfeste Vorteile. Der offensichtlichste Pluspunkt ist die erhöhte Sicherheit. Ein gestohlenes oder verlorenes iPhone kann nicht mehr einfach durch das Entfernen der SIM-Karte vom Netz getrennt werden. Das macht die Ortung des Geräts einfacher. Gleichzeitig steigt der Komfort erheblich, besonders auf Reisen. Statt im Ausland die winzigen Plastikkarten wechseln zu müssen, lassen sich auf einem iPhone bequem mehrere eSIM-Profile digital verwalten. Mit wenigen Fingertipps kann so zwischen dem Heimattarif und einem lokalen Datentarif gewechselt werden.

Brancheninsider wie der Analyst Ming-Chi Kuo gehen schon länger davon aus, dass mindestens das besonders dünne iPhone 17 Air weltweit ohne SIM-Schacht ausgeliefert wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Apple diesen Schritt für die gesamte Modellreihe vollzieht, um das Design weiter zu vereinheitlichen und Platz im Inneren des Geräts zu sparen. Ausnahmen könnte es vorerst nur in wenigen Märkten wie China geben, wo besondere regulatorische Bedingungen gelten.