Nachdem uns der Leaker Majin Bu gestern erste Bilder zum angeblichen Clear Case des iPhone 17 Pro gezeigt hat, legt heute sein Kollege Sonny Dickson nach und zeigt uns ein Video der neuen „transparenten“ Schutzhülle, die sicher nicht jedem gefallen wird.

Verliert das Clear Case seine Transparenz?

Das Clear Case wird womöglich nicht mehr so transparent sein, wie wir es gewohnt sind. Verwehrt beim aktuellen Clear Case nur der MagSafe-Ring die Sicht auf das iPhone, zeigt sich bei der neuen Version eine große weiße Fläche auf der Rückseite. Diese Fläche wird nur von der neuen Kameraleiste unterbrochen.

Bereits auf den Fotos von Majin Bu deutete sich an, dass die weiße Fläche nicht mit jeder iPhone-Farbe harmonieren wird. Ob die Rückseite farblich auf das entsprechende iPhone abgestimmt werden kann, ist jedoch nicht bekannt. Wie das Ganze in Bewegung aussieht, veranschaulicht uns heute Sonny Dickson: