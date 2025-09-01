Es ist eine Geschichte, die man so nicht erwartet hätte. Ein Smartphone aus dem Jahr 2020, längst aus dem offiziellen Verkauf verschwunden, erhält erneut eine spezielle Softwareaktualisierung. Im Mittelpunkt stehen das iPhone 12 und eine langwierige Debatte über Strahlungswerte, die von französischen Behörden angestoßen wurde und nun die gesamte Europäische Union beschäftigt.

Ein französischer Funke

Alles begann im September 2023, als Apple das iPhone 15 vorstellte und den Verkauf des iPhone 12 einstellte. Die französische Strahlenschutzbehörde ANFR meldete, dass das Gerät die geltenden Grenzwerte für die spezifische Absorptionsrate überschreite. Apple widersprach damals der angewandten Testmethode, betonte jedoch, mit den Behörden kooperieren zu wollen. Kurz darauf folgte mit iOS 17.1 ein Softwareupdate, das speziell für den französischen Markt entwickelt wurde, um die Messwerte anzupassen, woraufhin die französischen Regulierer grünes Licht gaben.

Eine Lösung für ganz Europa

Nun, fast zwei Jahre später, weitet sich die Angelegenheit auf die gesamte EU aus. Apple bereitet ein weiteres Update vor, das diesmal für alle iPhone 12 Modelle in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten wird. In einer Stellungnahme bekräftigt das Unternehmen seine ursprüngliche Position. Man sei weiterhin mit dem Testansatz der französischen Behörden nicht einverstanden, respektiere aber die Entscheidung der Europäischen Kommission. Für Nutzer ändert sich in der Praxis nichts. Apple versichert, dass das iPhone 12 schon immer sicher war und auch weiterhin bedenkenlos genutzt werden kann.